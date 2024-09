Dopo aver installato un’app tramite Google Play Store, attualmente il pulsante di installazione diventa il pulsante per avviare l’applicazione. Ora Google sviluppando una funzionalità che permette di avviare l’app automaticamente subito dopo l’installazione.

Nella pagina che descrive un’app sul Play Store, dopo aver selezionato “Installa” prossimamente apparirà un nuovo interruttore “Attiva apertura automatica” sotto il pulsante “Apri”.

Una volta abilitato la descrizione dell’interruttore cambierà in “Apri automaticamente dopo l’installazione” e il Play Store aprirà l’app corrente non appena l’installazione sarà completata.

Il Play Store consentirà di avviare automaticamente le app subito dopo l’installazione

Una volta che il download raggiungerà il 100% e il Play Store inizierà a installare l’app e verrà mostrata anche una notifica che evidenzia il tempo rimanente prima che l’app si apra automaticamente.

Il codice dell’app suggerisce che questa notifica mostrerà un conto alla rovescia di 5 secondi in tutti i casi, in modo che gli utenti possano facilmente prevedere quanto tempo ci vorrà prima che l’app si apra. Ecco la funzionalità in azione.

La funzionalità era stata individuata a giugno, ma ora il team di Android Authority è riuscito ad abilitarla prima del lancio ufficiale.

Attualmente la possibilità di avviare automaticamente un’app dopo l’installazione sembra pienamente funzionante nella versione 42.5.15 del Google Play Store, quindi dovrebbe raggiungere tutti gli utenti in tempi brevi.