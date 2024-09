Google sta apportando un piccolo miglioramento alla barra di navigazione di Play Store, un oggetto su cui sta da tempo concentrando diversi sforzi.

Si può ad esempio ben rammentare come, solo poche settimane fa, la società di Mountain View abbia rilasciato un aggiornamento in grado di aggiungere la scheda Ricerca alla barra di navigazione, rendendola permanentemente visibile in tutte le schermate, anche negli elenchi delle app e nelle pagine degli sviluppatori.

Google sembra però essere intenzionata ad andare ancora più in là con i suoi esperimenti funzionali, testando una modifica che fa scomparire la barra di navigazione quando si scorre.

Sebbene Google non abbia implementato questa funzione nell’attuale versione di Play Store, i tecnici di Android Authority sono riusciti ad attivarla manualmente nella versione 42.6.22 dell’app, pubblicando questo video che mostra come la barra di navigazione a cinque pulsanti sia visibile in tutte le schermate, compresi i feed principali, gli elenchi delle app e i risultati della ricerca, ma come scompaia quando si scorre verso il basso, per riapparire infine non appena si inizia a scorrere verso l’alto.

La novità che presto dovrebbe andare in rollout non è certamente una innovazione inattesa. Anzi, per certi versi era strano che la barra di navigazione di Play Store si comportasse in modo diverso a quella di Gmail, e non solo.

Sebbene sia presto per dire quando gli utenti italiani potranno beneficiare di questa piccola novità, tutto lascia intendere che sarà implementata in uno dei prossimi aggiornamenti.