La compagnia TCL ha presentato il suo nuovo modello di tablet NXTPAPER 14, espandendo così la sua lineup di dispositivi, con l’introduzione di specifiche davvero interessanti per la sua categoria: scopriamole insieme.

TCL NXTPAPER 14: display 2,5K, Helio G99 e non solo

Il tablet presenta delle dimensioni compatte, grazie allo spessore di 6,95 millimetri e un peso di 760 grammi. Partiamo prima di tutto dal display LCD da 14,3 pollici di diagonale e una risoluzione da 2400 x 1600 pixel. Lo schermo offre una buona esperienza di lettura, paragonabile a quella su carta, grazie soprattutto all’implementazione della tecnologia NXTPAPER 3.0. Entrando maggiormente nei dettagli, il display presenta tre modalità distinte, che vi riportiamo di seguito:

Modalità a colori regolare

Modalità Color Paper

Modalità Ink Paper

Sotto la scocca troviamo un chip Helio G99 con tecnologia di processo a 6 nanometri, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, utile per archiviare foto, video e file di qualsiasi altra tipologia, in assenza dello slot per MicroSD. Passando al comparto fotocamere, il tablet ospita un doppio sensore anteriore, rispettivamente da 13 megapixel e 5 megapixel: posteriormente troviamo invece un sensore da 8 megapixel. La certificazione IP54 garantisce una protezione del tablet da polvere e schizzi d’acqua, grazie anche alla presenza del design metallico. TCL NXTPAPER 14 ospita un impianto audio ottimizzato, composto da 4 altoparlanti in grado di portare il volume fino al 200%, con un suono calibrato.

La batteria da 10000 mAh permette di arrivare serenamente alla fine della giornata, grazie anche al supporto alla funzionalità di ricarica rapida DP da 33 W di potenza. Il tablet offre inoltre la ricarica inversa, dando così la possibilità di alimentare altri dispositivi, al pari di un power bank.

TCL NXTPAPER 14 sarà disponibile per il mercato italiano nel corso delle prossime settimane, ad un prezzo di 399 euro. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla disponibilità effettiva da parte di TCL, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.