Sono giorni questi molto frenetici per chi ha un device Samsung, specialmente se della serie Galaxy. È infatti iniziata la distribuzione della nuova interfaccia grafica di Samsung basata su Android 14, la One UI 6.1.1. I primi device a ricevere l’update sono stati i nuovissimi Samsung Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy S24 e altri device e dal 9 settembre l’aggiornamento arriverà anche in Europa. Ma per i possessori di device Galaxy del 2022 ci sarà da attendere un po’ di più.

I Samsung Galaxy del 2022 quando riceveranno la One UI 6.1.1?

La consapevolezza (mista a preoccupazione di non essere coinvolti nell’update a One UI 6.1.1) di questo possibile ritardo per i device Samsung Galaxy del 2022 arriva probabilmente dal comunicato stesso del colosso sudcoreano. Nel comunicato stampa del 5 settembre con il quale si annunciava il lancio della nuova versione di One UI, infatti, si fa esplicito riferimento solo a Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 e la serie Galaxy Tab S9. Molto probabilmente Samsung limiterà il lancio iniziale ai soli device prodotti nel 2023 e nel 2024. Ma anche Galaxy S22, Z Fold4, Z Flip4 e Galaxy Tab S8 sono idonei a ricevere l’aggiornamento, anche se in versione limitata.

L’aggiornamento quindi arriverà ma non subito. Anche perché l’update alla One UI 6.1.1 non sarà completo e non saranno presenti tutte le funzionalità della nuova versione come previsto per i device più recenti. Tra le funzionalità confermate, comprese quelle Galaxy AI, per i device Samsung meno recenti ci sono Motion Clipper, Portrait Studio, Sketch to Image e quella per creare sfondi con effetti live da qualsiasi immagine.

Molto meno probabile (ma ancora non da escludere del tutto) se saranno interessati al passaggio a One UI 6.1.1 i device top di gamma lanciati nel 2021. Se l’update sarà previsto le novità e le funzionalità saranno molto poche così com’è avvenuto già con One UI 6.1.