In occasione dell’edizione 2024 di IFA, la fiera che si sta svolgendo in questi giorni a Berlino, Tineco ha annunciato due nuovi prodotti, destinati a rendere ancora più facili le pulizie in casa. Si tratta di Tineco PURE ONE A50S, un aspirapolvere cordless dalla potenza elevata e ricco di funzioni, e Tineco PURE ONE STATION 5, dotato di stazione di svuotamento e ancora più evoluto rispetto al modello dello scorso anno.

Tineco PURE ONE A50S

Partiamo dunque dal modello più “semplice” tra i due, anche se si tratta di un termine decisamente riduttivo, vista la sua scheda tecnica. Le prestazioni sono migliorare rispetto al precedente top di gamma e le novità non mancano. Si parte da una potenza di aspirazione di 185 watt, che permettono di raccogliere qualsiasi tipo di sporco, sia dai tappeti che dalle superfici più dure. A questo si aggiunge la spazzola motorizzata, che ha un diametro di 45,5 millimetri, che ruota a 3.000 giri al minuto e che ha un disegno ulteriormente evoluto al fine di ridurre le possibilità di ingarbugliamento di peli e capelli.

La batteria, rimovibile, ha una capacità di 2.500 mAh e garantisce una autonomia fino a 70 minuti sfruttando anche la tecnologia 3D Sense presente sulla spazzola motorizzata. La tecnologia integra DustSense, EdgeSense e LightSense, e porta un miglioramento del 66% nell’efficienza di pulizia. DustSense rileva lo sporco presente sul pavimento e regola la potenza di aspirazione in modo automatico, EdgeSense analizza l’ambiente circostante e aumenta la potenza di aspirazione quanto la spazzola si avvicina a una parete, al battiscopa o a un mobile, così da raccogliere lo sporco accumulato, mentre LightSense sfrutta un nuovo sistema a luce verde, con un angolo di 120 gradi, per mostrare particelle grandi fino a 0,02 millimetri e garantire una migliore pulizia finale.

Il serbatoio per la polvere ha ora una capacità di 1 litro, così da dover essere vuotato con una frequenza decisamente minore rispetto ai modelli precedenti, e non manca la tecnologia iLoop Smart Sensor, marchio di fabbrica di Tineco, che regola la potenza di aspirazione in base allo sporco aspirato.

Lo snodo tra il corpo principale e la spazzola motorizzata consente di raggiungere i 180 gradi ma che, grazie a uno snodo, può essere piegata a 90 gradi, per passare al di sotto di qualsiasi mobile senza strane contorsioni. Innovativa anche l’impugnatura a due posizioni, ideale per pulire le superficie in alto ma anche per passare sotto mobili e letti.

Lo schermo LED fornisce informazioni in tempo reale sull’autonomia residua, sul livello di sporco rilevato sul pavimento e su eventuali inceppamenti o problemi che dovessero verificarsi. Rinnovato anche il sistema di filtraggio dell’aria, con un nuovo elemento posto subito dopo il multi ciclone, che evita l’ingarbugliamento di peli e capelli e riduce la necessità di intervento per risolvere problemi.

Tineco PURE ONE A50S sarà in vendita sul mercato italiano a partire dal 26 settembre a un prezzo che sarà comunicato in prossimità del lancio.

Tineco PURE ONE STATION 5

Forte del successo ottenuto con Tineco PURE ONE STATION PER (qui trovate la nostra recensione completa), il produttore asiatico lancia oggi Tineco PURE ONE STATION 5, un aspirapolvere cordless dotato di una stazione di ricarica 3 in 1. Oltre a fornire la carica alla batteria (che torna a essere rimovibile), è in grado di vuotare il serbatoio interno e convogliare lo sporco raccolto in un grande serbatoio da 2,5 litri, che andrà vuotato dopo 45 giorni (in caso di uso quotidiano dell’aspirapolvere).

La stazione non si limita a vuotare il contenitore della polvere, ma pulisce anche la spazzola motorizzata facendola ruotare in entrambi i versi, e gli elementi interni come tubi e filtri, evitando che sia l’utente a dover fare queste operazioni. La potenza di aspirazione raggiunge i 175 watt e anche questo modello è dotato di una spazzola motorizzata dal diametro maggiorato che ruota a 3.000 giri al minuto, così da rimuovere ogni tipo di sporco da tappeti e superfici dure.

L’autonomia raggiunge agevolmente i 70 minuti con una singola carica grazie anche alla tecnologia iLoop Smart Sensor che regola la potenza di aspirazione e la velocità di rotazione in base al livello di sporco rilevato sul pavimento. Così come accade su PURE ONE A50S, anche PURE ONE STATION 5 è dotato del nuovo sistema a luce verde con angolo di 120 gradi, capace di illuminare anche le particelle di sporco più piccole e garantire una migliore qualità finale della pulizia.

Nel complesso quindi un sostanziale miglioramento rispetto al modello dello scorso anno, andando a risolvere alcune criticità (la batteria rimovibile su tutte) e portando la giusta quantità di novità. Anche Tineco PURE ONE STATION 5 sarà in vendita a partire dal 26 settembre a un prezzo che non è ancora stato comunicato ma che dovrebbe essere inferiore al modello dello scorso anno.