HONOR Magic V3 è finalmente disponibile all’acquisto in Italia, a distanza di qualche settimana dal lancio cinese: il nuovo smartphone Android pieghevole viene proposto con un’offerta di lancio particolarmente interessante, visto che permette di risparmiare fino a 500 euro e di approfittare di alcuni bundle. Vediamo come strappare il prezzo migliore sul sito ufficiale.

HONOR Magic V3, il pieghevole più sottile, in breve

Dopo settimane di teaser, anticipazioni e persino prese in giro nei confronto di uno dei diretti “rivali”, HONOR Magic V3 debutta nella versione globale. Rispetto a quella proposta in Cina a luglio non ci sono di fatto cambiamenti, e viene confermato il “titolo” di smartphone pieghevole più sottile al mondo (9,2 mm di spessore).

Magic V3 offre un doppio schermo OLED LTPO con refresh rate da 120 Hz, uno esterno da 6,43 pollici e uno interno da ben 7,92 pollici: entrambi integrano il supporto alla Magic-Pen. Il cuore è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato nella versione italiana da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna.

Nella parte esterna trova posto la tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 40 MP e teleobiettivo periscopico da 50 MP, mentre per selfie e videochiamate ci sono una fotocamera nel display esterno e una in quello interno (con foro), entrambe da 20 MP. Lato batteria abbiamo 5150 mAh, con ricarica rapida cablata da 66 W e wireless da 50 MP.

Le offerte di lancio per HONOR Magic V3

HONOR Magic V3 è acquistabile in Italia al prezzo consigliato di 1999,90 euro, ma sul sito ufficiale potete approfittare di alcune offerte di lancio che potrebbero fare al caso vostro. Innanzitutto potete utilizzare un generoso coupon per abbassare di parecchio il prezzo: per risparmiare il massimo non dovete inserire il coupon ATUTTOANDROID300, che offre uno sconto di 300 euro, ma il coupon AGALEAZZI500, che regala uno sconto di 500 euro e fa quindi scendere la cifra a 1499,90 euro. Evidentemente la casa cinese ha deciso di fare due pesi e due misure, ma visto che a noi interessa farvi risparmiare il più possibile, vi suggeriamo il coupon più generoso.

Inoltre potete approfittare in questi primi giorni di alcuni bundle di lancio: aggiungendo 1,90 euro potete abbinare il caricabatterie HONOR SuperCharge da 66 W o la Magic-Pen (che al momento risulta esaurita), mentre con 32,90 euro potete abbinare l’HONOR Wireless SuperCharge Stand per la ricarica wireless. Se siete tra i primi 300 acquirenti potete anche ricevere praticamente in regalo lo smartwatch HONOR Watch (basta aggiungere 0,10 euro). Tutti possono invece ottenere la protezione dello schermo HONOR Care per 6 mesi (per entrambi i display).

Non è finita: grazie alla promozione che consente di triplicare i punti, registrandovi sullo store online di HONOR tramite l’app potete accumulare ben 2000 punti, corrispondenti a un ulteriore sconto di 60 euro sull’acquisto (20 x 3). Vista la cifra, vale la pena citare la possibilità di effettuare l’acquisto con il finanziamento a tasso zero in 24 rate, con TAN e TAEG 0%.

Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso, scegliendo il colore che più vi piace tra Green, Black e Reddish Brown (quest’ultimo in esclusiva online):