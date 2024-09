Gli smartphone pieghevoli sono sempre più popolari e il settore sembra essere in grado di garantire notevoli margini di crescita: non c’è da stupirsi, pertanto, se Huawei abbia deciso di alzare l’asticella e preparare il lancio di un modello con doppia piegatura.

Stiamo parlando di Huawei Mate XT, smartphone “triple-fold”, ossia capace di dividersi in tre parti grazie ad una doppia piega, la cui presentazione ufficiale è in programma per il 10 settembre.

Ecco Huawei Mate XT in tutto il suo splendore

Nelle scorse ore il team di Huawei ha pubblicato sul social cinese Weibo un video teaser dedicato a questo smartphone, così da alzare il livello di hype in vista della sua presentazione.

Purtroppo il video in questione non ci mostra la parte interna di Huawei Mate XT, composta da uno schermo che si divide in tre parti, soffermandosi sulla parte posteriore, con lo smartphone sia richiuso che aperto (permettendo così di farsi un’idea del sistema a doppia piegatura).

La parte posteriore, caratterizzata da un rivestimento in pelle, presenta un ampio modulo fotografico di forma ottagonale, nel quale troveranno spazio ben quattro fotocamere.

Grazie al video in questione è anche possibile apprezzare il lavoro del team di ingengeri di Huawei volto a contenere lo spessore dello smartphone, soprattutto se si tiene conto della doppia piegatura.

Per quanto riguarda le sue principali caratteristiche, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, Huawei Mate XT dovrebbe vantare un display da 10 pollici ed essere animato da un processore Kirin con supporto alla connettività 5G.

Resta da capire se all’evento del 10 settembre lo smartphone sarà soltanto mostrato (in quanto non ancora pronto per la fase della commercializzazione) o se sarà proprio lanciato.

Al momento non vi sono garanzie che Huawei Mate XT arrivi in Europa e sono in tanti a pensare che potrebbe essere venduto soltanto in Cina. Staremo a vedere.