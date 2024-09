La funzione Cerchia e cerca sui dispositivi di Google e Samsung è uno strumento di ricerca moto utile, in quanto è in grado di ridurre il numero di passaggi necessari per effettuare una ricerca di ciò che viene visualizzato sullo schermo.

Invece di fare uno screenshot e quindi aprire Google Lens, per sfruttare la nuova funzione del colosso di Mountain View è sufficiente tenere premuto il pulsante home per attivarla e quindi toccare, scarabocchiare o disegnare sulle parole o sull’immagine che si desidera cercare.

Solo che al momento questa funzione richiede l’utilizzo dell’assistente digitale di Google (ossia Assistant o Gemini), cosa che non è gradita a tutti gli utenti Android.

Cerchia e cerca non richiede più l’uso dell’assistente digitale di Google

Questa limitazione aveva senso per un motivo, che ha a che fare con il modo in cui Cerchia e cerca funziona: tale soluzione, infatti, utilizza l’API Assist di Android per accedere a un’immagine dello schermo (ossia per fare uno screenshot) e soltanto l’app predefinita dell’assistente digitale è in grado di usare questo sistema.

Ebbene, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha aggiornato la funzionalità in modo che possa essere usata anche quando App Google non è impostata come applicazione predefinita per l’assistente digitale.

Al momento non è chiaro come il colosso di Mountain View sia riuscito a fare funzionare Cerchia e cerca indipendentemente dall’attivazione dell’assistente digitale dell’azienda (e quindi dall’API Assist) ma siamo certi che questa novità sarà molto apprezzata da coloro che preferiscono usare Samsung Bixby o qualche altra applicazione come assistente digitale.

La novità in questione dovrebbe essere presto disponibile a livello globale.