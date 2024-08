Cerchia e cerca rappresenta senza dubbio una delle funzionalità più interessanti tra quelle implementate da Google in Android e negli ultimi mesi il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha lavorato duramente per renderla sempre più completa e piacevole da utilizzare.

Uno degli esempi più recenti di questo lavoro di miglioramento è il supporto alla ricerca dei brani musicali e un altro è stato segnalato dal popolare leaker Mishaal Rahman su X nelle scorse ore: ci riferiamo alla possibilità di scansionare i codici.

Google arricchisce Cerchia e cerca con una nuova funzione

Questa nuova funzionalità, scoperta nei mesi scorsi, consente agli utenti di sfruttare la funzione Cerchia e cerca per eseguire la scansione di codici a barre e codici QR in modo automatico.

Stando a quanto è stato reso noto dal leaker, nelle ultime ore il colosso di Mountain View ha iniziato a implementare questa nuova funzione per un quantitativo maggiore di utenti.

In pratica, gli utenti che ricevono questa nuova funzione non dovrebbero più fare nulla quando si tratta di leggere codici a barre e codici QR: ogni volta che Cerchia e cerca è attiva, infatti, tradurrà automaticamente il codice presente in dati che possono essere visti.

Nell’esempio pubblicato da Rahman è possibile vedere come il sito presenti un codice QR, che viene “tradotto” dal sistema e convertito in un URL, che è facilmente leggibile e con il quale è possibile interagire.

Il team di Google non ha nascosto di avere grandi progetti per la funzione Cerchia e cerca, anticipando che ulteriori importanti novità saranno implementate nel corso dei prossimi mesi, con la speranza che possa essere presto disponibile anche su altri smartphone Android oltre che su quelli di Google e Samsung.