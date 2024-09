Cerchia e cerca è una delle migliori funzionalità che Google abbia realizzato negli ultimi anni, in quanto basta cerchiare qualsiasi cosa sullo schermo per cercarla sul Web.

Il colosso di Mountain View ha lanciato questa funzionalità all’evento di lancio della gamma Samsung Galaxy S24 all’inizio di quest’anno e sebbene sia attualmente esclusiva per determinati dispositivi di Google e Samsung, utilizza API standard di Android.

Tuttavia il fatto che la funzionalità acquisisca uno screenshot è sufficiente per alimentare timori che possano trapelare dati aziendali sensibili. In quest’ottica Google ha deciso di fornire agli amministratori IT un modo per impedire a Cerchia e cerca di acquisire uno screenshot, inibendo completamente la funzionalità.

La funzionalità Cerchia e cerca ora può essere inibita su Android 15

Google ha recentemente aggiornato l’API Android Management, utilizzata da molte soluzioni software di gestione della mobilità aziendale, aggiungendo una nuova AssistContentPolicy.

Dal momento che AssistContentPolicy è disponibile solo sui dispositivi con Android 15 o versioni successive, la funzionalità Cerchia e cerca non può essere bloccata sulla maggior parte degli smartphone Android aziendali che attualmente la supportano.

Gli amministratori IT dovranno pertanto attendere che Android 15 si espanda per poter bloccare la funzionalità sulla maggior parte degli smartphone aziendali, ma se dovesse improvvisamente smettere di funzionare sul vostro telefono aziendale, ora sapete quale potrebbe essere il motivo.