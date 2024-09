Nel corso dell’evento svoltosi oggi a Berlino, in occasione di IFA 2024, Dreame ha mostrato anche il futuro del brand, con alcune tecnologie che arriveranno sul mercato a partire dal 2025 e un nuovo prodotto che invece arriverà nell’ultimo quadrimestre, in tempo per le festività natalizie.

Sono ben sei le novità che caratterizzeranno i prodotti che saranno sul mercato durante la prossima primavera, ma prima vi parliamo di un dispositivo dedicato alla pulizia della casa che sarà commercializzato entro la fine del 2024.

Dreame Z40 Station

Lo abbiamo intravisto al Booth di Dreame e siamo riusciti a strappare qualche dettaglio sul nuovo aspirapolvere cordless con stazione di svuotamento automatico. Si chiama Dreame Z40 Station, arriverà sugli scaffali entro la fine del 2024, probabilmente per Natale, e avrà alcune chicche decisamente interessanti.

Non abbiamo la scheda tecnica completa, ma quello che risulta particolarmente interessante, al di là della stazione che vuota il serbatoio dell’aspirapolvere, è la presenza di un paio di accessori che faranno la felicità di molti utenti.

Detto che la dotazione di serie è decisamente ricca, con due spazzole motorizzate (una grande e una più piccola per divani, materassi e tessuti in genere) e diversi bocchettoni per pulire le fessure e gli angoli difficilmente raggiungibili, troviamo però due aggiunte particolari.

La prima è ideale per chi ha cani o gatti i casa: si tratta di una spazzola ricca di setole rigide metalliche, perfetta per spazzolare il proprio amico a quattro zampe. A differenza di quanto accade con una spazzola tradizionale, dove il pelo va tolto a mano ed eventualmente aspirato, qui basta premere un pulsante per far rientrare le setole e consentire all’aspirapolvere di raccogliere tutti i peli in un attimo. Davvero molto comodo.

La seconda novità è dedicata a chi è indeciso se acquistare una lavapavimenti oltre all’aspirapolvere cordless. È infatti una speciale spazzola dotata di due moci rotanti che possono essere bagnati, per rimuovere piccole macchie senza cambiare dispositivo, risparmiando così l’acquisto di un prodotto dedicato.

Al momento non ci sono dettagli sul pezzo e sulla data di lancio ma non mancheremo di aggiornarvi nel corso delle prossime settimane.

Nuove tecnologie

Sono sei le novità che vedremo solo tra qualche mese, ma che abbiamo potuto osservare in anteprima su alcuni prototipi presenti in fiera. Sono due tecnologie che andranno a migliorare la linea dei tosaerba, tre dedicate ai robot aspirapolvere e una per le lavapavimenti.

Partiamo proprio da quest’ultima, chiamata AutoFlow Fully Auto Refilling & Draining, mostrata sul prototipo di una nuova lavapavimenti che, seguendo l’esempio di quanto già fatto con i robot aspirapolvere, potrà essere collegata all’impianto idraulico di casa. In questo modo sarà possibile riempire in maniera completamente automatica il serbatoio dell’acqua pulita e vuotare quello dedicato all’acqua sporca, semplicemente posizionando il dispositivo sulla stazione di ricarica.

Per quanto riguarda i tosaerba arriverà la funzione Edgemaster, che sposta lateralmente la testina di taglio consentendo di avvicinarsi maggiormente ai bordi, riducendo drasticamente la necessità di un intervento manuale per avere una pulizia perfetta. La seconda novità invece riguarda l’arrivo della tecnologia OmniSense 2.0, che permette di avere un migliore sistema di tracciamento dei movimenti del robot e una mappatura del terreno ancora più accurata.

Sono invece tre le novità che renderanno migliori i robot aspirapolvere. Si parte da Proleap System, una tecnologia applicata alle ruote posteriori dei robot aspirapolvere, che saranno in grado di alzarsi per superare un dislivello massimo di 4 centimetri. L’abbiamo visto in funzione e il risultato è davvero notevole e fluido.

Sullo stesso robot utilizzato per mostrare la nuova tecnologia era presente anche VersaLift, che permette di ritrarre la torretta laser consentendo così al robot di infilarsi sotto a mobili che altrimenti sarebbero inaccessibili. La torretta verrà successivamente rialzata non appena sarà completata la pulizia di quella particolare area.

L’ultima novità sarà particolarmente apprezzata da quegli utenti che hanno animali in casa o persone con i capelli particolarmente lunghi. La nuova spazzola HyperStream Detagling Dual Brush, composta da due spazzole controrotanti con un disegno a elica, evita che i capelli si ingarbuglino e si arrotolino sulle spazzole, facendoli invece finire direttamente nel condotto di aspirazione e di conseguenza nel serbatoio dedicato.

Si tratta di una alternativa alla spazzola TriCut che affronta il problema con un approccio completamente differente, andando a tagliare peli e capelli piuttosto che cercare di non farli arrotolare.

Il futuro di Dreame appare dunque decisamente roseo, ma dovremo aspettare ancora qualche mese, probabilmente la prossima primavera, per toccare con mano tutte queste novità.