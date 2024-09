ECOVACS presenta e mostra a IFA 2024 le sue ultime innovazioni nel campo della robotica di servizio e degli elettrodomestici intelligenti. Abbiamo novità nella famiglia DEEBOT X8 con il nuovo sistema di pulizia con mocio integrato, nella famiglia DEEBOT T50 con design ultrasottile e nella famiglia DEEBOT N30 per la fascia meno costosa, e non solo: andiamo a scoprire insieme tutti i prodotti svelati dal brand alla fiera di Berlino.

Le novità ECOVACS della gamma DEEBOT a IFA 2024

Anche quest’anno ECOVACS non si lascia scappare IFA, e la sua presenza è dovuta al lancio di diverse novità. “Siamo orgogliosi di presentare le ultime tecnologie di ECOVACS a IFA“, ha dichiarato David Cheng Qian, Vicepresidente del Gruppo ECOVACS e CEO di ECOVACS ROBOTICS. “Il nostro obiettivo è quello di definire continuamente gli standard nel settore della pulizia dei pavimenti. Oltre alla serie DEEBOT, stiamo espandendo la nostra tecnologia robotica a diverse applicazioni come con il nostro robot tosaerba GOAT che sta guadagnando terreno in Europa. Con i nostri robot di servizio, puntiamo a liberare i consumatori dalle faccende domestiche e a far progredire il settore attraverso una continua innovazione“.

Il DEEBOT X8 PRO MINI è il primo robot per la pulizia dei pavimenti dotato di un innovativo sistema di pulizia con mocio integrato: quest’ultimo si trova sul rullo di pulizia OZMO, che esercita una pressione fino a 4000 Pa durante il processo. Attraverso 200 giri al minuto e una potenza di aspirazione di 13.000 Pa, può rimuovere anche le macchie più complicate e ostinate. Viene lavato a ogni giro per rimuovere sporco e acqua di scarico, e l’acqua pulita viene quindi ricircolata attraverso 16 ugelli per mantenere la superficie bagnata e prevenire lo sporco secondario.

Presentata a IFA, la famiglia DEEBOT T50 comprende il robot per la pulizia più sottile del brand, con un’altezza di appena 81 mm e un modulo laser integrato nella scocca come nella serie X. In particolare, il T50 PRO OMNI può aspirare a 15.000 Pa raggiungendo facilmente bordi e angoli (con tanto di certificazione TÜV Rheinland in questo campo), e offre la tecnologia ZeroTangle 2.0 che impedisce l’aggrovigliamento dei capelli (con certificazione “Anti-Hair Wrap”). Per una pulizia efficiente e intelligente può contare sulla stazione Mini-OMNI e sul sistema YIKO GPT.

Per la fascia di prezzo meno impegnativa c’è DEEBOT N30 PRO OMNI di ECOVACS, che grazie alle tecnologie come ZeroTangle 2.0, TruEdge e OZMO Turbo 2.0 può rimuovere con efficacia lo sporco e destreggiarsi in tutti gli angoli. La stazione OMNI semplifica la pulizia attraverso l’autopulizia automatica e le funzioni di controllo intelligenti. I panni vengono lavati con acqua calda a 60°C e asciugati con aria calda a 40°C.

La novità assoluta è costituita da un bastoncino detergente solido integrato, che si mescola nell’acqua durante il processo di lavaggio dei panni per garantire una maggiore pulizia dei pavimenti per circa un mese. Tutto questo con l’aiuto dell’app ECOVACS HOME, disponibile sul Google Play Store: permette di scegliere potenza di aspirazione, flusso di acqua, modalità di pulizia e non solo. DEEBOT N30 PRO OMNI sarà disponibile all’acquisto a partire dalla fine del mese di ottobre al prezzo consigliato di 699 euro.

Tra le novità ECOVACS di IFA 2024 anche DEEBOT T30S PRO con rilevamento degli ostacoli supportato da AI AIVI 3D. La presentazione avviene proprio durante la fiera di Berlino e il nuovo prodotto sarà acquistabile dal 20 settembre 2024 al prezzo consigliato di 1099 euro; sarà possibile preordinarlo già a partire da domani, 6 settembre 2024, approfittando di uno sconto di 100 euro (fino al 19 settembre).