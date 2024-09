Impostare una sveglia è una delle operazioni più basiche che è possibile eseguire con uno smartphone, pertanto potrà sembrare strano ritrovarsi a parlarne in termini di novità in relazione a strumenti avanzati come l’assistente virtuale Google Assistant e l’AI Google Gemini, se non fosse che questi ultimi stavano avendo non pochi problemi a portare a termine il compito.

A creare grattacapi sia a Google Assistant che a Google Gemini erano soprattutto le richieste di impostare sveglie con un intervallo di tempo superiore a 24 ore. In particolare, qualora aveste chiesto a Gemini di impostare una sveglia, avreste ottenuto una risposta negativa articolata, con tanto di soluzioni alternative: “Come AI non posso impostare una sveglia direttamente sul tuo dispositivo. Per impostare una sveglia per […], ti suggerisco di utilizzare l’app sveglia del tuo smartphone o un’app di terze parti”. E giù di alternative percorribili: App sveglia integrata sullo smartphone, assistenti vocali (i.e. Siri su iPhone, Google Assistant e Amazon Alexa), app di terze parti; per concludere con un paio di esempi di comandi vocali utilizzabili con gli assistenti vocali di Apple e Google.

Per fortuna, la situazione sta cambiando: come segnalato da Artem Russakovskii di Android Police su X, non è più necessario utilizzare manualmente l’app Orologio: è possibile chiedere direttamente a Google Assistant e Gemini di impostare una sveglia per giorni diversi, dunque anche con un anticipo superiore alle 24 ore. Di seguito un breve video dimostrativo di quanto detto.

Insomma, sebbene per ovvi motivi non si possa parlare di un miglioramento rivoluzionario, si tratta comunque di un altro piccolo passo in avanti compiuto dall’AI di Google. A questo proposito, non dimenticate di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato all’ultima novità di Gemini Advanced approdata su smartphone.