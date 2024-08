Oltre ad aver lanciato due nuovi esponenti della gamma Edge, Motorola propone in Italia due ulteriori smartphone Android: stiamo parlando di Motorola Moto G55 5G e Motorola Moto G35 5G, anch’essi protagonisti di numerose indiscrezioni in queste ultime settimane.

Motorola Moto G55 e Moto G35 ufficiali: simili, ma diversi

Motorola Moto G55 e Moto G35 5G sono due smartphone di fascia media progettati sia per il lavoro sia per il tempo libero. Puntano molto sul display e sull’esperienza audiovisiva, senza scordarsi di design, autonomia, fotografia e prezzo contenuto.

Entrambi offrono ampi display LCD a risoluzione Full-HD+ (da 6,49 pollici su Moto G55 e da 6,72 pollici su Moto G35) con refresh rate fino a 120 Hz e vetro Corning Gorilla Glass 3; grazie alla tecnologia Display Colour Boost, il pannello di Moto G35 si spinge fino a 1000 nit di luminosità, favorendo l’utilizzo all’aperto e negli ambienti molto luminosi. Lato audio troviamo altoparlanti stereo con supporto a Dolby Atmos e pensati per immergere gli utenti in un’esperienza più avvolgente.

Il comparto fotografico è quasi lo stesso: sul retro trova spazio una doppia fotocamera con sensore principale Quad Pixel da 50 MP (con apertura f/1.8) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (118° di FoV, f/2.2, 1.12 μm), mentre frontalmente c’è una fotocamera da 16 MP con modalità Face Retouch, pensata per far apparire sempre al meglio. Su Moto G55 gli utenti possono contare sull’obiettivo Macro Vision, che consente di catturare i dettagli più ravvicinati, sulla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e sull’autofocus PDAF.

Diversi i cuori: Moto G55 viene mosso dal SoC MediaTek Dimensity 7025 (fino a 2,5 GHz), mentre Moto G35 dispone del SoC Unisoc T760; per entrambi ci sono 128 o 256 GB di memoria interna e si parte da 4 GB di RAM, ma solo il primo si spinge fino a una versione da 12 GB di RAM. La batteria è da 5000 mAh su tutti e due i modelli, ma Moto G55 può contare su una ricarica cablata più rapida (30 W TurboPower contro 18 W).

Specifiche tecniche chiave di Motorola Moto G55: display LCD da 6,49 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 7025 con CPU octa-core

4, 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata TurboPower da 30 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Previous Next Fullscreen

Specifiche tecniche chiave di Motorola Moto G35: display LCD da 6,72 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Unisoc T760

4 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 18 W

Previous Next Fullscreen

Per tutti e due c’è Android 14 come sistema operativo, con l’integrazione di Moto Secure e Family Space per proteggere il dispositivo e i propri cari. Su Moto G55 c’è anche Moto Connect, che consente di sfruttare al massimo il dispositivo affiancato a tablet, TV o PC Windows, e di condividere file e immagini o di visualizzare i contenuti del telefono su schermi più grandi.

I due nuovi smartphone della casa alata presentano un design resistente all’acqua e puntano a un sensazione tattile piacevole. Gli utenti possono optare per una finitura liscia e opaca o un morbido materiale premium vegano. A livello di colorazioni, Moto G55 viene proposto nelle versioni Forest Grey, Smoky Green e Twilight Purple, mentre Moto G35 arriva nelle versioni Leaf Green, Guava Red, Midnight Black e Sage Green.

Prezzo e uscita di Motorola Moto G55 5G e Moto G35 5G

Motorola Moto G55 5G sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire dalla seconda metà di settembre al prezzo consigliato di partenza di 279 euro. Motorola Moto G35 5G sarà disponibile al prezzo consigliato di 199,99 euro (4-128 GB) o 249,99 euro (8-256 GB) presso i principali rivenditori e sul sito ufficiale.