Motorola annuncia due nuovi smartphone Android, entrambi protagonisti di diverse anticipazioni negli ultimi giorni: si tratta di Motorola Edge 50 Neo e Motorola Edge 50, due dispositivi di fascia media che si distinguono sotto diversi punti di vista. Andiamo a scoprirli insieme, tra specifiche, funzionalità, prezzi e offerte di lancio per il mercato italiano.

Motorola Edge 50 Neo ed Edge 50 ufficiali con Moto AI e dimensioni differenti

Motorola Edge 50 Neo e Motorola Edge 50 vanno a combinare un design armonioso, colori brillanti e finiture premium, senza dimenticare protezione subacquea e certificazione militare. Entrambi gli smartphone sono dotati di un sistema di fotocamere potenziato da Moto AI, che favorisce la creatività e promette scatti di qualità in qualsiasi condizione di luce.

Tutti e due i nuovi dispositivi possono contare su funzionalità come Style Sync e Magic Canvas: la prima permette di generare sfondi e temi che si adattano allo stile dell’utente, mentre con la seconda è possibile trasformare l’immaginazione in immagini con semplici richieste di testo. Gli smartphone arrivano sul mercato con Android 14 e una personalizzazione leggera: a bordo ci sono gesture come la rotazione della mano e il tocco sul retro per controllare diverse funzioni o lanciare app specifiche, ma anche Family Space per limitare l’accesso ad alcuni contenuti o limitare il tempo trascorso davanti allo schermo. Con Smart Connect è possibile estendere l’esperienza mobile a una smart TV o a un display esterno, o persino sincronizzarla con un PC. Tutto questo senza dimenticare le impostazioni di sicurezza gestite in Moto Secure.

Motorola Edge 50 Neo soddisfa gli standard militari di resistenza (con classificazione MIL-STD-810H) e offre la certificazione IP68 contro acqua e polvere, con resistenza all’immersione in 1,5 metri di acqua dolce per 30 minuti. Lo smartphone offre un corpo sottile e leggero, colori curati da Pantone e un materiale premium vegano: si tratta di un modello pensato per chi vuole disporre di un form factor più compatto senza rinunciare alle specifiche tecniche. Le dimensioni sono di 154,1 x 71,2 x 8,1 mm, e il peso è di 171 g.

Lo smartphone mette a disposizione un display pOLED LTPO da 6,36 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità fino a 3000 nit, protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 3. Offre il 13% di risoluzione in più rispetto alla precedente generazione, oltre un miliardo di colori, contrasto infinito e HDR10+. Il cuore è costituito dal SoC MediaTek Dimensity 7300, affiancato da 8 o 12 GB di RAM (con RAM Boost) e da 256 o 512 GB di memoria interna, mentre la batteria arriva a 4310 mAh, con supporto alla ricarica cablata TurboPower da 68 W e alla ricarica wireless da 15 W.

A livello fotografico Edge 50 Neo integra quattro sensori in tutto: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale Sony LYTIA 700C (Quad PDAF, OIS, apertura f/1.8, 1.0 μm), sensore ultra-grandangolare da 13 MP (FoV di 120°, Macro Vision, f/2.2, 1.12 μm, PDAF) e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x (f/2.0, 1.0 μm, PDAF, OIS); frontalmente c’è invece una fotocamera da 32 MP con tecnologia Quad Pixel (f/2.4, 0.7 μm).

Il sistema di fotocamere può contare su Moto AI, che consente di creare e catturare contenuti in qualsiasi ambiente o momento della giornata. La fotocamera principale può combinare la superiore sensibilità alla luce del sensore LYTIA di Sony con l’elaborazione delle immagini di Moto AI per risultati ottimali, potendo pure contare sulla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e sull’avanzata tecnologia di messa a fuoco all-pixel. Il teleobiettivo da 10 MP offre uno zoom ottico 3x e un superzoom 30x per i dettagli più lontani, ed è affiancato dall’obiettivo Ultrawide per gli scatti ad ampio raggio e dalla funzione Macro Vision per quelli più ravvicinati.

L’elaborazione di Moto AI funziona con tutti gli obiettivi e analizza più fotogrammi di una foto, andando a mescolare le esposizioni per creare un’immagine fedele alla realtà: contrariamente ad altri metodi, lavora direttamente sull’immagine non compressa per preservare maggiori dettagli, i colori più ricchi e le texture più sottili. Tra le funzioni c’è anche Long Exposure, per catturare l’acqua in movimento oppure le scie luminose senza bisogno di particolari attrezzature. Nella registrazione video è presente la funzione Adaptive Stabilisation, che si adatta in modo autonomo ai movimenti dell’utente.

Specifiche tecniche di Motorola Edge 50 Neo: display pOLED LTPO da 6,4 pollici a risoluzione 1,5K (460 ppi) con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 7300

8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 o 512 GB di memoria interna uMCP

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYTIA 700C da 50 MP (f/1.8)

batteria da 4310 mAh con ricarica rapida cablata TurboPower da 68 W e ricarica wireless da 15 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Motorola Edge 50 Neo viene proposto nelle colorazioni Pantone Poinciana, Pantone Lattè, Pantone Grisaille e Pantone Nautical Blue. È disponibile all’acquisto nella versione 8-256 GB al prezzo consigliato di 429 euro, oppure da MediaWorld o sul sito ufficiale nella versione 12-512 GB in bundle con le cuffie Moto Buds+ (valore di 129,90 euro) al prezzo consigliato di 499 euro. Sul sito ufficiale è accessibile anche con questo modello il programma di Trade In, che consente di acquistarlo sfruttando lo sconto della valutazione dell’usato.

Anche Motorola Edge 50 può contare sulle certificazioni IP68 contro acqua e polvere e MIL-810H, e risulta il modello più sottile al mondo con queste caratteristiche. Offre diversi punti in comune con il fratello qui sopra, come ad esempio il comparto fotografico, capeggiato dal sensore LYTIA da 50 MP (con OIS) e completato dal sensore ultra-grandangolare da 13 MP (Macro Vision) e dal teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x (con OIS). Il tutto con i miglioramenti garantiti da Moto AI.

Lo schermo rimane un pOLED LTPO a risoluzione 1,5K con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, ma questa volta sale fino a 6,7 pollici, è curvo ed è accompagnato dal vetro Corning Gorilla Glass 5. Cambia il cuore, in questo caso costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, con supporto a 5G e Wi-Fi 6E: al suo fianco 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna. Aumenta la capacità della batteria, che arriva a 5000 mAh (sempre con ricarica cablata e wireless).

Specifiche tecniche di Motorola Edge 50: display pOLED LTPO da 6,7 pollici a risoluzione 1,5K (446 ppi) con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition

8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 o 512 GB di memoria interna uMCP

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYTIA 700C da 50 MP (f/1.8)

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata TurboPower da 68 W e ricarica wireless da 15 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Motorola Edge 50 è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo consigliato di 549 euro, oppure sul sito ufficiale con cuffie Moto Buds+ incluse a 599,90 euro. Le colorazioni tra cui scegliere sono Jungle Green, Koala Grey e Peach Fuzz.