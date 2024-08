In un mondo sempre più connesso, la privacy online ormai è diventata una necessità fondamentale. Che sia per lavoro o semplicemente per divertirci, passiamo la maggior parte delle nostre giornate su Internet. In questo contesto, proteggere i nostri dati personali e le nostre attività è più importante che mai. I dispositivi Galaxy offrono una serie di strumenti avanzati per consentirci di navigare in tutta sicurezza, mantenendo tutte le nostre informazioni al sicuro, garantendo l’assoluta privacy delle nostre attività, indipendentemente dal sito web che viene visitato.

Wi-Fi Protetto

Il Wi-Fi Protetto di Samsung è uno degli strumenti più efficaci per garantire la totale sicurezza della connessione online, soprattutto quando ci si collega alle reti pubbliche. Questa funzione cripta tutto il traffico internet per garantirci una navigazione protetta. Con questa funzione è possibile, inoltre, instradare il traffico su due relè separati, negando a chiunque di accedere al proprio indirizzo IP.

Ecco i passaggi per attivare il Wi-Fi Protetto: Impostazioni > Sicurezza e privacy > Altre impostazioni di sicurezza > Wi-Fi Protetto.

Lo strumento in questione è particolarmente utile a chiunque lavora da remoto ed in luoghi pubblici. Samsung, per il Wi-Fi Protetto offre una copertura gratuita fino a 1024 MB al mese, con possibilità di upgrade a piani superiori.

Samsung Internet

Grazie a Samsung Internet, navigare sul web oltre ad essere semplice è anche sicuro, senza preoccuparci troppo della nostra privacy. Ci offre tantissime funzionalità per poter navigare in totale sicurezza e proteggere la nostra privacy. Con la Dashboard Privacy, è possibile vedere e regolare come il browser ci protegge, avendo così tutto sotto controllo.

Per poter tenere invece, le nostre ricerche private, c’è la Modalità Segreta. La modalità in questione è perfetta per fare qualsiasi ricerca senza lasciare nessuna traccia. Infatti, quando chiudiamo le schede presenti in Modalità Segreta, tutti i cookie e la cronologia vengono cancellati automaticamente, ma possiamo nel contempo salvare pagine e segnalibri che saranno visibili solo quando siamo in questa modalità. Basterà aprire l’app, toccare l’icona delle schede e scegliere “Attiva Modalità Segreta”. Ecco il percorso completo: Samsung Internet > Icona Schede > Attiva Modalità Segreta.

Oltre ciò, il browser di Samsung include anche l’Anti-monitoraggio intelligente, utile a bloccare i tentativi di tracciamento da parte di terzi, rendendo la connessione più sicura utilizzando HTTPS. È possibile attivare questa funzione dalla Dashboard Privacy, in questo modo: Samsung Internet > Dashboard Privacy > Anti-monitoraggio intelligente.

Inoltre, Samsung Internet supporta gli Ad Blocker per eliminare gli annunci pubblicitari che non ci interessano. Per poter aggiungere un blocco degli annunci, basterà seguire questo percorso: Samsung Internet > Menu > Blocchi per gli annunci, dove possiamo scegliere e scaricare il sistema di blocco annunci che più preferiamo.