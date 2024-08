La prima versione beta di Android 15 QPR1 è stata rilasciata alla fine della scorsa settimana, offrendoci un’anteprima di cosa possiamo aspettarci a dicembre.

Tra le novità Google potrebbe rivedere il design dell’app Sfondi e Stile che consente agli utenti Pixel di cambiare lo sfondo, personalizzare la schermata di blocco, modificare lo stile dell’orologio, scegliere i colori di sistema, abilitare le icone a tema e altro ancora. Ecco un’anteprima di come potrebbe apparire in una futura versione di Android 15.

Inoltre, tutte le opzioni disponibili per la personalizzazione dell’orologio della schermata di blocco saranno mostrate in un foglio inferiore che include anche le impostazioni di personalizzazione del colore e delle dimensioni dell’orologio in schede separate.

In modo simile l’interfaccia utente di personalizzazione delle scorciatoie della schermata di blocco è ora parte di un foglio inferiore anziché di una pagina separata. Con questa modifica non è più necessario scorrere per vedere tutte le scorciatoie disponibili per la schermata di blocco, poiché nel foglio possono essere inserite fino a 10 scorciatoie.

Lo stesso vale per il nuovo selettore di tavolozza dei colori di sistema che mostra due righe di opzioni di tavolozza anziché una sola. L’opzione per attivare/disattivare il tema scuro appare anche quando l’anteprima si ingrandisce, in modo da poter vedere rapidamente come appare la schermata iniziale anche con il tema scuro abilitato.

La nuova versione dell’app Sfondi e Stile è stata individuata in Android 15 QPR1 Beta 1 ed essendo in fase di sviluppo mancano ancora molte funzionalità e risorse.