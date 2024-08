Nel corso delle ultime ore, grazie a un post sul social network X dell’informatore Sundhanshu, siamo venuti a conoscenza di un nuovo modello di smartphone realizzato da OPPO: parliamo infatti di OPPO A80 5G, che richiamerebbe a tutti gli effetti quanto visto recentemente sul mercato cinese con OPPO A3 Vitality Edition ed Energy Edition, venendo lanciato sul mercato come smartphone 5G di fascia media.

OPPO A80 5G: specifiche tecniche e listino prezzi

Lo smartphone presenta sul lato anteriore una fotocamera con impostazione punch-hole. OPPO A80 5G monta un display da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione Full-HD+, e frequenza d’aggiornamento da 120 Hz, oltre a un picco di luminosità pari a 1000 nit. Il dispositivo sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Black e Purple, ma nulla toglie che potrebbero presto essere annunciate a breve nuove colorazioni da parte della compagnia produttrice.

Al suo interno troviamo poi un chip MediaTek Dimensity 6300, abbinato a 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna. Passiamo al comparto fotocamere, dove troviamo un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un sensore da 8 megapixel per la fotocamera anteriore.

Buona l’autonomia potenziale, grazie ad una batteria da 5100 mAh e il supporto alla funzionalità di ricarica rapida SuperVOOC da 45W di potenza. OPPO A80 5G monterà il sistema operativo ColorOS 14.0.1, gestito da Android 14. Confermata anche la certificazione IP54 che garantisce la protezione contro acqua e polvere, assieme al sensore per le impronte digitali, utile per lo sblocco immediato del dispositivo. Non manca nemmeno il sensore NFC, che può essere utilizzato per associare la propria carta di credito e pagare comodamente con lo smartphone. Grande importanza è stata riservata in questo caso all’intelligenza artificiale, con diverse nuove funzionalità come AI Eraser, AI LinkBoost, e AI Charging Protection.

Sulla base di queste specifiche, possiamo dunque considerare senza problemi OPPO A80 5G come una vera e propria rivisitazione di OPPO A3 Vitality Edition, visto di recente sul mercato cinese. OPPO A80 5G sarà disponibile in Europa al prezzo di 249 euro per la variante da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Non conosciamo al momento una data d’uscita precisa per il mercato globale: non ci resta dunque che attendere l’annuncio ufficiale da parte di OPPO, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.