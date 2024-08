No, non siamo ancora arrivati alla Festa delle Offerte Prime 2024 di Amazon, prevista per il mese di ottobre, ma sul sito prende comunque il via una nuova promozione pensata per la sezione Amazon Seconda Mano: a partire da oggi, 26 agosto 2024, è disponibile un nuovo sconto del 20% su una selezione di prodotti.

Nuovo extra sconto del 20% sui prodotti Amazon Seconda Mano

Al via oggi una nuova iniziativa che coinvolge la sezione Amazon Seconda Mano: fino alle 23:59 del 1° settembre 2024 è disponibile un extra sconto del 20% su alcuni prodotti resi selezionati da Amazon stessa. Come sempre, il prezzo scontato appare automaticamente durante il checkout, ma in fase di acquisto è possibile distinguere i prodotti coinvolti grazie alla dicitura “Risparmia 20% al check-out“.

Non è la prima volta che Amazon propone una scontistica simile, anzi: solitamente questa promozione viene lanciata durante gli eventi come l’Amazon Prime Day, il Black Friday e la Festa delle Offerte Prime, ma capitano anche dei periodi “extra”. Anche in questo caso l’iniziativa è valida su una selezione di prodotti e non sull’intero catalogo, ma questo non significa che non sia possibile approfittare di ottimi prezzi per acquistare prodotti tech e non solo.

La sezione Amazon Seconda Mano (ex Warehouse Deals) è quella dedicata ai prodotti resi e usati: all’interno si possono trovare migliaia di prodotti, tech e non, a prezzi scontati rispetto al listino ufficiale. I prodotti vengono classificati in base allo stato: si parte dal “Come nuovo” per i prodotti che sono sostanzialmente stati restituiti senza danni o mancanze (magari con la sola scatola danneggiata) e si passa a “Ottime condizioni“, “Buone condizioni” e “Condizioni accettabili” via via che i “danni” o i difetti si fanno più importanti o visibili. Si può andare da piccoli graffi a consistenti ammaccature o mancanza di accessori: questi dettagli vengono specificati nel paragrafo dedicato alla “Condizione“. Vale la pena ribadire che tutti i prodotti offrono in ogni caso la normale garanzia Amazon (qui potete trovare tutti i dettagli sul funzionamento di Amazon Seconda Mano).

Per scoprire i prodotti coinvolti nella promozione non serve cercare manualmente la dicitura dedicata (“Risparmia 20% al check-out“): basta andare alla pagina indicata in fondo per cercare prodotti o marchi specifici attraverso la barra di ricerca in alto, oppure sfruttare i filtri per sportarsi tra le categorie. Giusto per fare qualche esempio, allo stato attuale possiamo segnalarvi prodotti come (i prezzi sono già ribassati del 20%):

Visto il rapido evolversi della situazione e la quantità limitata di scorte, il consiglio è quello di non tentennare troppo di fronte al dispositivo o al prodotto di interesse: potrebbe andare esaurito da un momento all’altro, indipendentemente dalla durata dell’iniziativa promozionale di Amazon. Per scoprire tutti i prodotti selezionati da Amazon Seconda Mano con extra sconto del 20% non resta che seguire il link qui in basso.