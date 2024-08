Android può contare su una funzione di registrazione dello schermo integrata da un paio d’anni ma fino a poco tempo fa era piuttosto scarna. Con Android 14 QPR2 il registratore dello schermo di sistema si è arricchito della possibilità di registrare una singola applicazione invece dell’intero schermo e con Android 15 il team di sviluppatori di Google potrebbe ulteriormente migliorare questa funzionalità, introducendo un indicatore nella barra di stato.

Scoperta una nuova chicca di Android 15

Al momento, quando si trasmette o si registra lo schermo su un dispositivo Android, il sistema visualizza un piccolo indicatore sul lato destro della barra di stato: per le trasmissioni si tratta dell’icona di Google Cast mentre per le registrazioni di un punto rosso che racchiude un più piccolo punto bianco con delle curve intorno.

Queste sono tutte le informazioni che vengono fornite all’utente, che non vede se è SystemUI o un’applicazione di terze parti a trasmettere lo schermo o a registrare né da quanto tempo è in corso la sessione di trasmissione o registrazione (è necessario tirare verso il basso la barra di stato per vedere la relativa notifica o terminare la sessione).

Con Android 15 questo sistema dovrebbe cambiare, almeno ciò è quanto sembra emergere dalla beta 4.2, nella quale sono inclusi dei miglioramenti, come la durata di una sessione di trasmissione o di registrazione dello schermo in corso e la possibilità di interrompere una sessione senza la necessità di tirare giù la barra di stato.

Anche la finestra di dialogo che appare nel momento in cui un’app di terze parti richiede di trasmettere o registrare lo schermo è stata unificata e gli utenti, dopo avere concesso la relativa autorizzazione, visualizzano nella barra di stato un’icona diversa da quella mostrata quando è SystemUI a trasmettere o registrare.

Ecco un breve video dimostrativo di questa novità di Android 15:

Al momento non vi sono garanzie che tale novità sarà implementata già con la versione iniziale di Android 15. Staremo a vedere.