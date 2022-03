Abbiamo recentemente festeggiato le 100 versioni di Chrome Beta ma il team di sviluppo del browser non conosce sosta: questo perché, prima di arrivare sul canale stabile, le varie release del browser passano attraverso i canali Dev, Canary e Beta. Oggi ci concentriamo sulla nuova versione del browser marchiato Google destinata al canale di sviluppo intermedio, andando a vedere le novità contenute nella versione 101 di Chrome Canary.



Nello specifico, le novità giunte sull’ultima versione instabile di Google Chrome riguardano i Tab Groups (gruppi di schede), una funzionalità a cui il team di sviluppo lavora già da un po’ di tempo.

Cosa sono i Tab Groups di Google Chrome

Dopo aver testato i gruppi di schede in molte salse e per molto tempo, Google ha finalmente implementato il supporto alla funzione con la versione 83 di Chrome Beta (per sistemi Desktop), consentendo agli utenti di aggregare tra loro schede simili ed etichettarle assegnando al gruppo un nome e un colore personalizzati.

Poco dopo è stata aggiunta un’opzione per comprimere i gruppi di schede e ottenere più spazio (visivo) nella barra delle schede del browser.

Recentemente era circolata la voce secondo cui il team di sviluppo di Chrome fosse al lavoro su una nuova opzione che permettesse il salvataggio dei gruppi di schede; sembra ora che Google stia compiendo dei passi in avanti nello sviluppo della funzione.

Le novità sui Tab Groups in Chrome Canary 101

È stato l’utente Reddit u/Leopeva64-2 a individuare le ultime modifiche apportate ai gruppi di schede e contenute nella versione 101 di Chrome Canary.

L’immagine sottostante mostra una finestra del browser Chrome con una scheda e due gruppi di schede (Group 1 e Group 2) aperti.

Viene inoltre mostrato il pannello con le opzioni previste per un gruppo, raggiungibili cliccando col tasto destro del mouse sul gruppo di schede; sarà quindi possibile:

Cambiare il nome del gruppo

Cambiare il colore del gruppo

Salvare il gruppo

Aggiungere una nuova scheda al gruppo

Chiudere il gruppo

Spostare il gruppo a una nuova finestra del browser

La novità contenuta in Chrome Canary 101 risiede proprio nella possibilità di salvare i gruppi di schede; a onor del vero, era già possibile farlo con la versione 95 del browser ma era necessario abilitare il flag apposito.

Attivando o disattivando l’interruttore per il salvataggio, il gruppo verrà aggiunto alla barra dei preferiti, come mostrato nell’animazione seguente.

La funzione è ancora in fase di sviluppo e tutt’altro che completa: al momento, non è possibile cliccare o trascinare i gruppi salvati che vanno a posizionarsi nella barra dei preferiti.

Quando la funzionalità sarà completamente sviluppata, sarà possibile interagire con i gruppi di schede salvati in molti modi, inclusi l’apertura, la chiusura e il richiamo; quest’ultimo si potrà effettuare tramite il menu di overflow (i pallini in alto a destra); selezionando “Cronologia”, i gruppi di schede chiusi appariranno nel sottomenu “Chiusi di recente”.

Come scaricare la nuova versione di Google Chrome

Non abbiamo informazioni circa l’arrivo della funzionalità sul canale stabile di Chrome; essa, al momento, è disponibile in Chrome Canary, a partire dalla versione 101.

Per provare la versione 101 di Google Chrome Canary potete procedere con l’installazione manuale, scaricando l’opportuno APK dal sito APKMirror (tramite questo link).

La nuova versione del browser è in rilascio graduale anche tramite lo store ufficiale di Google: pertanto, potete procedere al download tramite il Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Se invece voleste provare in anteprima le funzionalità su PC desktop, è scaricare Google Chrome per sistemi Windows, visitando questo indirizzo.

Potrebbe interessarti anche: La classifica dei browser più diffusi parla chiaro: ecco vincitori e vinti