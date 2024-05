L’estate è ormai alle porte e la bella stagione porta con sé la voglia di fare sport e rimettersi in forma e uno smartwatch come Fitbit Sense 2 o Fitbit Versa 4 potrebbe essere il gadget ideale da regalarsi per dotarsi di un valido assistente per i propri allenamenti.

Ebbene, in attesa dell’Amazon Prime Day 2024, sulla popolare piattaforma entrambi gli smartwatch di Fitbit sono in offerta a un prezzo vantaggioso, con disponibilità immediata e nella formula Venduto e spedito da Amazon.

Fitbit Sense 2 ad appena 199 euro su Amazon

Iniziando da Fitbit Sense 2, lo smartwatch è disponibile a 199 euro (con uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di listino, pari a 299 euro) nella colorazione Bianco Lunare/Alluminio grigio platino, Grigio scuro/Alluminio grafite e Blu nebbia/Alluminio oro chiaro.

Ricordiamo la scheda tecnica di questo smartwatch:

Cassa: quadrata, realizzata in alluminio

Dimensioni: 40,5 x 40,5 x 11,2 mm

Peso: 37,64 grammi

Funzionalità principali: Monitoraggio giornaliero della risposta del corpo allo stress Gestione dello stress con app EDA Scan Creazione del profilo di sonno (solo per utenti Premium) App ECG per rilevazione di fibrillazione atriale Metriche di salute (SpO2, battito cardiaco, temperatura cutanea) Google Maps e Google Wallet

Compatibilità tramite app Fitbit che potrà essere installata su: Smartphone Android che eseguono Android 8.0 o versioni successive iPhone che eseguono iOS 13.3 o versioni successive



Se desiderate approfittare dell’offerta, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Acquista Fitbit Sense 2 in offerta su Amazon

Fitbit Versa 4 in offerta a 169 euro su Amazon

Passando a Fitbit Versa 4, lo smartwatch è disponibile su Amazon in offerta a 149 euro, con uno sconto di 80 euro sul prezzo di listino (229 euro) nelle colorazioni Blu avio/Alluminio grigio platino, Nero/Alluminio grigio grafite, Rosa sabbia/Alluminio rame rosa e Rosso ciliegia/Alluminio rame rosa.

Ricordiamo la scheda tecnica di Fitbit Versa 4:

Cassa: quadrata, realizzata in alluminio

Dimensioni: 40,5 x 40,5 x 11,2 mm

Peso: 37,64 grammi

Funzionalità principali: Livello di Recupero Giornaliero (solo utenti Premium) Creazione del profilo di sonno (solo per utenti Premium) Punteggio gestione dello stress Monitoraggio continuo del benessere Rilevazione continua del battito cardiaco e dei minuti in Zona Attiva Notifiche di battito cardiaco elevato o basso Livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) Fino a 10 giorni di autonomia

Compatibilità tramite app Fitbit che potrà essere installata su: Smartphone Android che eseguono Android 8 o versioni successive iPhone che eseguono iOS 13.3 o versioni successive



Se desiderate approfittare dell’offerta, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Acquista Fitbit Versa 4 a in offerta su Amazon