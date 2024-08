Blackview è uno dei brand più attivi su AliExpress, il noto marketplace online asiatico, e in occasione dello Shopping Festival 8.28 ha lanciato una nuova iniziativa promozionale, con sconti che raggiungono il 78% rispetto al prezzo di listino. La promozione copre i prodotti più interessanti del brand, come il primo pieghevole Blackview, rugged phone, tablet e smartwatch . Scopriamo insieme le offerte più interessanti

Blackview R60

Volete controllare la vostra salute con un indossabile dall’aspetto curato ma dal prezzo contenuto? Blackview R60 offre uno schermo AMOLED quadrato da 1,96 pollici con una luminosità massima di 800 nits per una visibilità ottimale anche sotto la luce del sole.

Il frame in alluminio lo rende molto elegante e il vetro Panda Glass contribuisce a migliorarne la durabilità. Lo smartwatch è in grado di monitorare oltre 120 tipologie di attività, misura il battito cardiaco e il livello di ossigeno nel sangue, oltre a registrare e analizzare la qualità del sonno. L’enorme batteria da 800 mAh (una rarità in questo campo) permette di raggiungere 25 giorni di autonomia e la certificazione IP68 lo rende resistente a pioggia e acqua.

Attualmente è in offerta su AliExpress a soli 21,99 dollari

Blackview HERO 10

Volete uno smartphone pieghevole ma pensate che costino troppo? Blackview HERO 10 è la risposta ideale, con un disegno che garantisce almeno 250.000 aperture dello schermo, con un pannello interno da 6,9 pollici di tipo AMOLED, con risoluzione 2,5K. Il comparto fotografico può contare su un sensore da 108 megapixel per foto di qualità in ogni situazione, e le prestazioni sono al top grazie a DokeOS_4.0 basata su Android 13.

Da segnalare la soluzione Android Dynamic Island per avere sempre le notifiche sotto controllo e il software ArcSoft 9.0 per foto molto vivaci. Il chipset è un MediaTek Helio G99m affiancato da 24 GB di RAM (inclusa quella virtuale) e 256 GB di spazio di archiviazione. La batteria da 4.000 mAh, con ricarica rapida a 45 watt, offre un’ottima autonomia in ogni contesto.

Durante l’8.28 Shopping Festival è in offerta su AliExpress a 390,29 dollari

Blackview BL9000 Pro

Blackview BL900 Pro è lo smartphone ideale per chi lavora, ma anche per chi ama le attività all’aria aperta. Con la sua fotocamera termica permette di trovare una perdita d’acqua nel muro o animali selvaggi in mezzo a un bosco, anche di notte.

Il nuovo smartphone utilizza un sensore FLIR Lepton 3.5 con alcune tecnologie proprietarie che permettono di ottenere scatti di ottima qualità. La dotazione include poi uno schermo FullHD+ da 6,78 pollici con vetro Gorilla Glass Victus e refresh a 120 Hz, speaker stereo Harman Kardon, Android 14 con interfaccia DokeOS_4.0.

Sotto la scocca invece troviamo un MediaTek Dimensity 8020 con un massimo di 36 GB (contando anche la RAM virtuale, e 512 GB di spazio di archiviazione. Ottima l’autonomia grazie a una batteria da 8.800 mAh che permette di coprire senza problemi anche un paio di giornate impegnative.

In occasione della promozione 8.28 potete acquistarlo su AliExpress a 422,99 dollari

Blackview MEGA 1

Chiudiamo questa carrellata di offerte con Blackview MEGA1, un tablet perfetto per il gioco, lo studio e il lavoro. È dotato di uno schermo da 11,5 pollici con risoluzione 2,4K e frequenza di refresh a 120 Hz. A questo si aggiunge un comparto fotografico di qualità, con sensore principale da 50 megapixel e sensore frontale da 13 megapixel per videochiamate di alta qualità.

Sotto la scocca trova posto un MediaTek Helio G99, affiancato da 24 GB di RAM (sfruttando la RAM virtuale) e 256 GB di spazio di archiviazione, a sua volta espandibile con microSD fino a 1 TB. Il sistema operativo è Android 1`3 sul quale gira l’interfaccia personalizzata DokeOS_P4.0 ricca di funzioni ma pressoché priva di bloatware.

La batteria da 8.800 mAh offre una giornata intera di lavoro, anche molto intensa, e fino z 20 ore di uso continuo, ideale dunque anche per chi gioca molto o fruisce di contenuti multimediali.

In occasione della promozione può essere vostro a 175,20 dollari su AliExpress

Informazione Pubblicitaria