Gli utenti che desiderano inviare e rivevere file tra il proprio PC e lo smartphone Android possono contare su varie soluzioni, come ad esempio Google Quick Share e ora anche Microsoft ha una propria alternativa per rendere questa operazione più semplice.

Nelle scorse ore, infatti, il colosso di Redmond ha annunciato il rilascio di Windows 11 Insider Preview Build 22635.3785 (KB5039319) nel Canale Beta e gli utenti che hanno accesso a tale programma potranno contare su una nuova interessante funzionalità per la condivisione.

Una comoda funzione per condividere tra PC Windows e smartphone Android

Stando a quanto viene spiegato dal team di Microsoft nel post pubblicato sul blog ufficiale, gli utenti visualizzeranno in Windows Share una nuova icona My Phone nel momento in cui proveranno a condividere un contenuto (“Stiamo implementando la possibilità di condividere facilmente contenuti su un dispositivo Android dalla finestra di condivisione di Windows”).

Il colosso di Redmond precisa che la funzionalità richiede l’associazione del dispositivo Android al PC Windows utilizzando l’app Collegamento a Windows su Android e Collegamento al telefono sul PC (per saperne di più su tale funzionalità potete seguire questo link che vi porterà alla pagina dedicata sul sito di Microsoft).

In pratica, facendo clic sull’icona My Phone gli utenti potranno inviare rapidamente i contenuti desiderati al proprio smartphone Android senza dover faticare tra passaggi complicati e particolari funzionalità da abilitare.

Sebbene per il momento questa funzionalità sia disponibile soltanto per i tester, il suo rilascio nel canale beta suggerisce che potrebbe essere disponibile a livello generale in un futuro non troppo lontano. Basta avere un po’ di pazienza.

Potete scaricare gratuitamente l’applicazione Collegamento a Windows per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: