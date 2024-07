Il mese scorso è emerso che il team di sviluppatori di Microsoft è al lavoro per migliorare l’esperienza offerta agli utenti Android da Microsoft Phone Link: ci riferiamo alla possibilità di accedere in modalità wireless al proprio dispositivo basato sul sistema operativo mobile di Google da Windows File Explorer.

Ebbene, pare che questa comoda funzionalità sia destinata a divenire presto realtà e i primi tester hanno già avuto modo di provarla, permettendoci così di scoprire cosa potrà offrire.

Una gradita novità per File Explorer di Windows 11

Nelle scorse ore, con un post sul blog ufficiale, il team di Microsoft ha reso noto che è stato dato il via al rilascio graduale della possibilità di visualizzare il proprio telefono Android in Esplora File per gli utenti Windows Insider.

In pratica, con questa nuova esperienza gli utenti Windows 11 saranno in grado di navigare in modalità wireless attraverso tutte le prorpie cartelle e file (inclusi i contenuti multimediali che si trovano sullo smartphone Android), aprirli, copiarli sul PC, copiare i file del PC sul telefono, rinominare i file, spostarli ed eliminarli.

Per sfruttare tale nuova possibilità sono necessari i seguenti requisiti:

lo smartphone deve essere basato su Android 11 (o una versione successiva)

sullo smartphone deve essere installata la versione 1.24071 beta (o una successiva) dell’app Collegamento a Windows

bisogna essere registrati al Windows Insider Program

il PC deve avere Windows 11 ed essere parte di uno dei quattro canali Insider

Per abilitare questa funzionalità è sufficiente andare su Impostazioni, entrare nella sezione Bluetooth e dispositivi e quindi in Dispositivi mobili, ove sarà necessario concedere al PC l’autorizzazione per accedere al proprio smartphone Android (deve apparire un interruttore per mostrare il telefono in Esplora File, altrimenti l’esperienza non è ancora disponibile per il proprio account).

Il team di Microsoft precisa che ci sono ancora dei bug e invita gli utenti a segnalare eventuali problemi, così da consentire agli sviluppatori di risolverli in tempi rapidi.