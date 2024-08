Con il lancio della serie Pixel 9, Google Store ha iniziato a popolarsi di accessori dedicati alla nuova linea di smartphone. Tra di essi figurano anche portafogli magnetici che potrebbero creare qualche disagio agli utenti entusiasti del nuovo telefono acquistato. In realtà questo accessorio per poter funzionare con i Pixel 9 necessita anche di una custodia compatibile.

L’integrazione di magneti nei telefoni e nelle custodie grazie all’arrivo di MagSafe nell’ecosistema Android, avvenuto lo scorso anno, ha portato al proliferare di svariati accessori. Tra i tanti prodotti, il portafoglio magnetico è forse uno dei più apprezzati dagli utenti.

Allo stato attuale, sullo store di Google sono presenti due prodotti di questo tipo: il porta carte magnetico Mous e il portafoglio magnetico Case-Mate. Stiamo parlando di due prodotti dal design semplice ma funzionale. Il modello proposto da Mous è in pelle con puntini in silicone sul retro (soluzione utile per migliorare la presa) e può contenere fino a 3 carte. Il prodotto Case-Mate, leggermente più economico, è realizzato in pelle vegana di prima qualità e dovrebbe contenere 2-4 carte.

Pixel 9: per i portafogli magnetici serve anche una custodia

Prima di eventuali acquisti incauti, gli utenti dovrebbero fare attenzione alle indicazioni fornite su Google Store. Entrambi i portafogli magnetici disponibili vengono infatti segnalati come compatibili esclusivamente con le custodie e non con i soli telefoni.

Ciò significa che, per utilizzare regolarmente l’accessorio, è necessario acquistare un ulteriore prodotto, in quanto lo standard Qi2 non è stato adottato nella nuova serie di smartphone. Va comunque ricordato come lo store offre diverse opzioni sotto questo punto di vista, con custodie che offrono piena compatibilità con prodotti MagSafe e non solo.

Sebbene al momento gli accessori per Pixel 9 siano ancora pochi, è presumibile che nel breve periodo Google Store verrà arricchito con diversi altri prodotti così come è avvenuto con in precedenza con Pixel 8.