Tra tutte le app di messaggistica istantanea attualmente esistenti sul mercato mobile, possiamo senz’ombra di dubbio definire WhatsApp come quella maggiormente utilizzata dagli utenti, con milioni (se non miliardi) di utenti all’attivo, seguita immediatamente dalla più recente Telegram. Nel corso delle ultime ore è stata rilasciata la versione 2.24.17.19 della beta di WhatsApp, scaricabile attraverso Google Play Beta Program per smartphone con sistema operativo Android. L’aggiornamento in questione è fondamentalmente rivolto a nuove possibilità di personalizzazione delle chat, dando così maggior libertà all’utente: scopriamole insieme nei dettagli.

Beta 2.24.17.19 di WhatsApp: personalizzazione della chat e temi colorati

WhatsApp sta al momento testando una nuova sezione all’interno dell’app che permetterebbe all’utente di scegliere il proprio tema predefinito, a sua completa discrezione. Secondo quanto riportato dal celebre portale WABetainfo, ci saranno più di 10 temi tra cui scegliere, così da arricchire ulteriormente l’esperienza d’uso da parte dell’utente. La scelta del tema predefinito verrà poi applicata in automatico a tutte le conversazioni presenti nell’applicazione.

All’interno della nuova sezione di personalizzazione, gli utenti avranno inoltre la possibilità di cambiare il colore dei fumetti di WhatsApp, oltre a una serie di sfondi predefiniti per le chat. Una volta scelto il tema predefinito delle chat, sia il colore dei fumetti che gli sfondi si adatteranno automaticamente. Le scelte di personalizzazione in questo caso rimarranno strettamente personali, al contrario di app come Instagram in cui il tema predefinito della chat viene condiviso tra i due utenti.

La nuova funzionalità di personalizzazione sarà quindi presumibilmente disponibile per il prossimo aggiornamento della versione stabile di WhatsApp, di cui non conosciamo al momento la data di rilascio. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Meta, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.