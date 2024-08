Nella serata di ieri il colosso di Mountain View ha finalmente presentato al mondo gli ultimi smartphone di punta della famiglia Google Pixel 9, dopo settimane di intense indiscrezioni gli appassionati del brand hanno ora tutte le conferme che attendevano sui dispositivi in questione.

In seguito all’ufficializzazione, gli utenti che stanno valutando l’acquisto di uno dei nuovi smartphone made by Google attendono con ansia le prime recensioni, così da farsi un’idea più precisa dell’eventuale bontà dei dispositivi.

Le prestazioni però non sono tutto, come ben sappiamo anche la qualità costruttiva di uno smartphone può fare la differenza, e chi meglio del canale YouTube JerryRigEverything può dirci quanto sono resistenti i dispositivi del colosso? Google Pixel 9 Pro XL è finito sul tavolo del celebre youtuber, scopriamo insieme come se l’è cavata.

Google Pixel 9 Pro XL passa il test di resistenza di JerryRigEverything

Ogni qual volta un nuovo smartphone giunge sul mercato deve affrontare le torture del canale JerryRigEverything, lo youtuber sottopone i nuovi dispositivi a tutta una serie di test per verificarne la resistenza, la qualità costruttiva e la robustezza, mettendo in atto pratiche che nessun utente sano di mente ripeterebbe sul proprio telefono.

Oggi è il turno di Google Pixel 9 Pro XL, di cui ricapitoliamo di seguito le principali specifiche tecniche prima di lasciarvi al video:

display Super Actua OLED LTPO 20:9 da 6,8 pollici (171 mm) a risoluzione 2992 x 1344 con refresh rate da 1 a 120 Hz e HDR10+

SoC Google Tensor G4 con chip Titan M2

16 GB di RAM e 128, 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 5060 mAh con ricarica rapida cablata da 37 W e wireless da 23 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Come potete notare dal video qui sopra, Pixel 9 Pro XL non se la cava affatto male nel test di JerryRigEverything, lo youtuber inizia verificando il grado di resistenza ai graffi del display, che inizia a mostrare i primo segni al livello 6; per quanto riguarda il frame in alluminio dello smartphone, questo come prevedibile mostra subito il fianco alla lama dello youtuber.

Il vetro posto a protezione del comparto fotografico sembra di buona qualità, non mostrando evidenti segni di cedimento al passaggio del taglierino, così come di buona qualità sembra essere anche il display per quel che concerne la resistenza al calore testata con il classico accendino.

Sempre restando sul display, anche il sensore per il rilevamento delle impronte digitali sembra essere stato implementato in maniera adeguata, nonostante infatti i numerosi graffi effettuati la componente in questione continua a funzionare regolarmente, riuscendo a riconoscere l’impronta digitale impostata senza difficoltà di sorta.

Infine, il momento più temuto dei video effettuati dal canale, il test di piegatura: Pixel 9 Pro XL resiste egregiamente alla pressione esercitata sia sulla parte anteriore che su quella superiore; il dispositivo flette leggermente (come è normale che sia) senza però mostrare segni o rumori di cedimento.

Dunque sembra che Google abbia fatto un ottimo lavoro con lo smartphone in questione dal punto di vista della qualità costruttiva, varrà altrettanto dal punto di vista dell’usabilità e delle prestazioni? Lo scopriremo presto con la nostra recensione.