Nelle ore del debutto della serie Google Pixel 9, su Amazon attira l’attenzione anche il “fratellino” Google Pixel 8a. Lo smartphone viene proposto in offerta al minimo storico del sito in tutte le colorazioni, con uno sconto di 100 euro rispetto al prezzo di listino: vediamo come approfittarne subito.

100 euro di sconto per Google Pixel 8a

La serie Google Pixel 9 parte da 899 euro, ma chi vuole entrare nel mondo della “Pixel Experience” senza sborsare cifre davvero consistenti può optare per Google Pixel 8a, lo smartphone lanciato lo scorso mese di maggio. Mette a disposizione uno schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full-HD+, e il SoC risulta lo stesso della serie Pixel 8, ossia il Tensor G3 con CPU a 9 core: al fianco di quest’ultimo troviamo 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico di Pixel 8a è composto da un totale di tre sensori: sul retro abbiamo una doppia fotocamera con sensore principale da 64 MP (con OIS e PDAF) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP, mentre frontalmente trova posto un sensore da 13 MP con obiettivo integrato tramite un foro nello schermo. Completa la connettività, che vede 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4492 mAh e supporta una ricarica rapida cablata da 18 W e la ricarica wireless.

Lo smartphone offre sin dal lancio Android 14 e può contare su un supporto software da primato, che viste le tempistiche di uscita va oltre quello dei fratelli maggiori. Google promette 7 anni di aggiornamenti tra versioni di Android, Pixel Drops e patch di sicurezza, con termine del supporto previsto per il mese di maggio 2031.

Google Pixel 8a ha debuttato al prezzo consigliato di partenza di 549 euro, ritenuto da alcuni un po’ troppo alto, ma in queste ore potete approfittare di uno sconto interessante: su Amazon potete acquistare lo smartphone in offerta nella versione da 128 GB a 449 euro nelle colorazioni Nero ossidiana, Grigio creta e Azzurro cielo (venduto e spedito da Amazon). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso, mentre più giù (e qui sopra) potete consultare la nostra recensione per i dubbi dell’ultimo momento.