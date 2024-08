Nel corso delle ultime ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per la Beta di WhatsApp, che arriva così alla versione 2.24.17.11. L’aggiornamento in questione è scaricabile in maniera gratuita mediante Google Play Beta Program su smartphone con sistema operativo Android, e porta con sé diverse novità rivolte nello specifico alle community e ai relativi eventi: scopriamo insieme di che cosa si tratta nei minimi dettagli.

Versione 2.24.17.11 di WhatsApp: ecco le novità introdotte

Il focus di questo nuovo aggiornamento è rivolto sicuramente alle community di WhatsApp, in particolar modo alla gestione degli eventi al loro interno: grazie alla nuova funzionalità, gli utenti facenti parte del gruppo avranno la possibilità di decidere uno specifico orario di inizio e fine per i propri eventi, scegliendone così la loro durata. Ciò consentirà senz’ombra di dubbio una miglior gestione della programmazione rispetto a quanto visto finora, in cui spesso e volentieri gli eventi si accavallavano tra loro.

Sulla base degli eventi programmati nel corso della giornata, gli utenti potranno dunque pianificare le proprie attività in maniera più efficiente, evitando spiacevoli conflitti tra i diversi impegni e la sovrapposizione tra diversi eventi all’interno di una stessa giornata: questo permetterà agli stessi di gestire anche il tempo necessario per portare a termine una specifica attività, riuscendo così a minimizzare la confusione nell’organizzazione e aumentando la fidelizzazione da parte dei membri del gruppo. Oltre a questo, gli utenti avranno la possibilità di aggiungere una specifica location prevista per l’evento in questione.

Al momento l’aggiornamento è disponibile solo per alcuni beta tester selezionati, e non sappiamo quando le nuova funzionalità arriveranno effettivamente all’interno della versione stabile di WhatsApp: non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo da parte di Meta, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi giorni.