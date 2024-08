Manca ormai meno di una settimana all’evento Made by Google che ci permetterà di scoprire ufficialmente tante novità del colosso di Mountain View. Tra queste spiccheranno Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL e Google Pixel 9 Pro Fold e in queste settimane ci sono state parecchie anticipazioni al riguardo.

Oggi scopriamo alcune delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che verranno incluse nei nuovi dispositivi Google.

Google Pixel 9 includerà molte funzionalità di intelligenza artificiale

Ad esempio, la funzionalità “Pixel Studio” permetterà agli utenti di creare immagini e foto completamente nuove grazie a Google AI semplicemente facendo richiesta tramite testo o voce.

La funzionalità “Reimagine” utilizzerà l’IA di Google per trasformare qualsiasi oggetto nelle foto in qualcos’altro secondo i propri desideri, che si tratti dello sfondo, di una strada o di un albero. Nell’esempio seguente una strada è stata trasformata in una cascata.

Infine, la funzione “Screenshot search” offrirà la possibilità di trovare screenshot utilizzando la ricerca in un linguaggio naturale.

Aggiornamento

Sembra che Google abbia organizzato un evento privato in cui ha mostrato i suoi imminenti dispositivi. Nella prima immagine si vedono diversi modelli appoggiati su un tavolo con le loro custodie, inoltre si notano alcuni dei colori in cui saranno disponibili gli smartphone.

Le altre immagini mostrano le capacità di zoom della fotocamera, uno sfondo pulito e il dispositivo dal retro in un colore bianco.

La foto successiva ci offre uno sguardo su Google Pixel 9 Pro XL in una tonalità rosa che sembra essere di gran moda quest’anno, tuttavia è difficile dire se il vetro posteriore è opaco o lucido, mentre la cornice sembra lucida.