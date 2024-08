Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Questo lavoro continuo comprende anche delle modifiche (più o meno rilevanti) all’interfaccia e l’ultimo esempio in tal senso è quello che riguarda gli stati, per i quali è in programma una piccola rivoluzione.

Come cambia l’interfaccia degli aggiornamenti di stato di WhatsApp

Pare che il team di sviluppatori di WhatsApp abbia deciso di dare più spazio e importanza agli aggiornamenti di stato, puntando su un nuovo design ancora in fase di sperimentazione (sembra sia disponibile solo per qualche fortunato utente beta).

E come fonte di ispirazione per la nuova interfaccia gli sviluppatori hanno scelto un’altra applicazione di Meta, ossia Facebook: i nuovi stati di WhatsApp, infatti, presentano un look che ricorda proprio quello della popolare app social, con un’anteprima e un design più ampio.

Ecco come si presenta l’interfaccia in fase di sperimentazione:

Oltre a mostrare un’anteprima dello stato, la modifica al design a cui stanno lavorando gli sviluppatori di WhatsApp comporta una diversa distribuzione dello spazio, in quanto gli stati passano ad occupare da circa 1/3 della pagina alla metà (la restante parte è di competenza dei canali).

Al momento non vi sono informazioni su quando tale nuova interfaccia potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa applicazione di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp