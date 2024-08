Dopo la presentazione dello scorso maggio, il nuovo Redmi Pad Pro 5G è finalmente disponibile, da poche ore, per l’acquisto al pubblico direttamente sul sito ufficiale. Il nuovo tablet Xiaomi, è dotato di connettività 5G, un display da 12,1 pollici e una serie di avanzate funzionalità multimediali. Il dispositivo è stato progettato per offrire un’esperienza ottimale sia per la navigazione web che per il gaming. Il nuovo tablet Xiaomi è disponibile a un prezzo davvero concorrenziale e con una promozione speciale che vi sveleremo più avanti.

Redmi Pad Pro 5G: alcune specifiche tecniche

Il nuovo Redmi Pad Pro 5G si distingue sicuramente per il suo display da 12,1 pollici, con una risoluzione da 2,5K (2560 x 1600) e un refresh rate di 120Hz, garantendo così una qualità visiva superiore con dettagli vividi e colori brillanti. Per quanto riguarda l’audio, invece, il Pad Pro 5G sembra non deludere. È dotato di ben quattro altoparlanti che supportano il Dolby Atmos.

Una delle caratteristiche principali del Redmi Pad Pro 5G è sicuramente la connettività 5G avanzata, che garantisce una navigazione rapida e senza interruzioni. Potenziato dallo Snapdragon 7s Gen 2 e dal suo sistema operativo Xiaomi HyperOS, il tablet offre prestazioni di alta qualità, grazie appunto alle sue caratteristiche e performance tra le migliori presenti sul mercato. Questo assicura la fluidità delle applicazioni e nelle operazioni quotidiane, rendendo questo tablet perfetto sia per il lavoro che per il tempo libero.

La batteria da 10.000 mAh, supportata da una ricarica rapida fino a 33W, offre una lunga durata. Questo significa che gli utenti possono contare su ore di utilizzo continuo senza preoccuparsi di rimanere senza batteria prima della fine della giornata.

Compatibilità con Redmi Smart Keyboard e Smart Pen

Il Redmi Pad Pro 5G è progettato per essere un dispositivo versatile, ma soprattutto compatibile con una serie di accessori che semplificano l’utilizzo quotidiano. Il dispositivo supporta la Redmi Smart Keyboard, una tastiera che consente una digitazione confortevole e precisa, quasi paragonabile a quella di un PC, infatti i tasti hanno una corsa di 1,3 mm e una distanza tra i tasti di 19 mm.

Inoltre, ha un supporto integrato per la penna, che lo rende ideale per chi cerca una soluzione completa per lavorare e dare sfogo alla propria creatività. A proposito della penna, il tablet è compatibile con la Redmi Smart Pen, che offre una sensibilità alla pressione di ben 4096 livelli con un sampling rate di 240 Hz. La batteria della Smart Pen, garantisce un utilizzo continuo fino a 12 ore.

Prezzo e disponibilità del Redmi Pad Pro 5G

Il Redmi Pad Pro 5G è disponibile da oggi sul sito ufficiale Mi, al prezzo di € 379,90, nella colorazione Graphite Grey e nella configurazione di memoria 6GB+128GB. Solo per pochi giorni, Xiaomi offre una promozione speciale; per chi acquista il tablet, ha la possibilità di usufruire di un bundle che include in omaggio sia la Redmi Smart Keyboard che la Redmi Smart Pen, per un valore di oltre 170 euro. È possibile approfittare della promozione in questione, acquistando il Redmi Pad Pro 5G direttamente sullo store ufficiale con questa offerta: