Anker lancia una nuova linea premium Anker Prime, che comprende una gamma di prodotti progettati per tutti gli scenari di ricarica, dalle soluzioni complete di ricarica desktop alle stazioni mobili. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità, che sono ben sei.

Anker lancia la nuova linea Prime con uno sconto

I nuovi prodotti Anker Prime sfruttano tecnologia ad alta potenza come i semiconduttori in nitruro di gallio (GaN) e tecnologie come PowerIQ 3.0 e Multiprotect per un’esperienza più sicura ed efficiente. A detta dell’azienda, la nuova gamma è stata sviluppata con l’intento di adattarsi alle esigenze del consumatore moderno, e comprende docking station di fascia alta, caricabatterie da parete, power bank e non solo.

“Con il futuro del lavoro in evoluzione, volevamo che la linea Anker Prime evolvesse con esso“, ha dichiarato Shaun Xiong, General Manager di Anker Charging. “Quando abbiamo introdotto la linea di dispositivi di ricarica Anker Prime, volevamo fornire dispositivi di ricarica multi-porta di alta qualità. Quest’anno queste nuove stazioni di ricarica desktop portano l’esperienza di ricarica ad un livello superiore con un design altamente flessibile e più durevole, fornendo funzionalità aggiuntive e utilizzando materiali resistenti per persone che lavorano in smart working e per uso domestico“.

Più precisamente i nuovi accessori Anker sono i seguenti:

caricabatterie Anker Prime (250 W, 6 porte, GaN Prime): hub di ricarica a 6 porte (4 USB-C e 2 USB-A) con potenza totale di 250 W; offre uno schermo LCD e un pulsante di controllo a rotazione per accedere alle informazioni di ricarica e alla modalità di distribuzione dell’energia. Prezzo consigliato di 159,99 euro ( acquista su Amazon );

Anker Prime (250 W, 6 porte, GaN Prime): hub di ricarica a 6 porte (4 USB-C e 2 USB-A) con potenza totale di 250 W; offre uno schermo LCD e un pulsante di controllo a rotazione per accedere alle informazioni di ricarica e alla modalità di distribuzione dell’energia. Prezzo consigliato di ( ); caricabatterie Anker Prime (200 W, 6 porte, GaN Prime): hub di ricarica compatto da 6 porte (4 USB-C e 2 USB-A) con potenza totale di 200 W. Prezzo consigliato di 79,99 euro ( acquista su Amazon );

Anker Prime (200 W, 6 porte, GaN Prime): hub di ricarica compatto da 6 porte (4 USB-C e 2 USB-A) con potenza totale di 200 W. Prezzo consigliato di ( ); stazione di ricarica Anker Prime (14-in-1): 199,99 euro ( stazione di ricarica a 14 porte con 3 porte USB per la ricarica, 6 porte USB per il trasferimento dati, 1 porta gigabit ethernet, 1 porta full-function upstream, un jack audio da 3,5 mm, 2 uscite video HDMI 4K 60 Hz e un’uscita di ricarica combinata di 160 W; dispone di uno schermo LCD che visualizza le informazioni sul sistema in tempo reale. Prezzo consigliato di acquista su Amazon );

Anker Prime (14-in-1): caricabatterie Anker Prime (100 W, 3 porta, GaN): versione aggiornata del caricabatterie Prime da 100 W, con Anker Activeshield 2.0 e le ultime tecnologie GaN; è dotato di 2 porte USB-C e una porta USB-A. Prezzo consigliato di 79,99 euro ( acquista su Amazon );

Anker Prime (100 W, 3 porta, GaN): versione aggiornata del caricabatterie Prime da 100 W, con Anker Activeshield 2.0 e le ultime tecnologie GaN; è dotato di 2 porte USB-C e una porta USB-A. Prezzo consigliato di ( ); cavo Anker Prime USB-C a USB-C da 240 W: un resistente cavo USB-C con materiali riciclati e fili di rame ultra-sottili; integra chip e-mark e supporta fino a 240 W di potenza; disponibile nella versione da 90 cm o da 180 cm. Prezzi consigliati di rispettivamente 24,99 euro e 29,99 euro ( acquista su Amazon );

Anker Prime USB-C a USB-C da 240 W: un resistente cavo USB-C con materiali riciclati e fili di rame ultra-sottili; integra chip e-mark e supporta fino a 240 W di potenza; disponibile nella versione da 90 cm o da 180 cm. Prezzi consigliati di rispettivamente e ( ); power bank Anker Prime 250 W: power bank da 27.650 mAh con 3 porte da 250 W, compatibile con vari dispositivi (Samsung, Apple, Dell e così via). Prezzo consigliato di 169,99 euro (acquista su Amazon).

Previous Next Fullscreen

I prezzi di vendita indicati qui sopra possono essere abbassati grazie alle offerte di lancio: fino al 25 agosto 2024 è possibile utilizzare il coupon ANKERPRIMEIT per ottenere il 15% di sconto su tutti i prodotti della linea Prime.