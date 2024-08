L’app Gemini per Android è disponibile sul territorio italiano da circa due mesi ma, a quanto pare, Google ha intenzione di portare a breve il suo modello di Intelligenza Artificiale anche nel contesto di cuffie e auricolari.

A conferma di questa teoria vi sarebbe la citazione di un nuova potenziale funzionalità, ovvero Gemini on earbuds, individuata durante l’analisi dell’app di Google da parte degli esperti di 9to5Google. Nello specifico, il riferimento è apparso nel codice della versione 15.31 dell’app appena citata, con altri riferimenti che confermerebbero la futura implementazione.

Nelle stringhe si leggono frammenti di testo che recitano “Your new AI assistant is on headphones” (ovvero “Il tuo nuovo assistente AI è sulle cuffie”) oppure “Talk to Gemini on earbuds” (traducibile in “Parla con Gemini tramite auricolari”). In poche parole, sembra dunque che Google sia a un passo dal consentire agli utenti di accedere a Gemini tramite cuffie e auricolari.

La funzione Gemini on earbuds accompagnerà il lancio dei Pixel Buds 2 Pro?

Secondo alcune indiscrezioni precedenti a questa scoperta, gli utenti saranno in grado di attivare Gemini sugli auricolari attraverso comandi vocali, con un sistema molto simile a quanto già proposto con Assistente Google. Una volta attivata l’IA sugli auricolari, gli utenti potranno porre domande su svariati argomenti con Gemini che fornirà risposte vocali.

Per il colosso di Mountain View, il possibile lancio di Gemini on earbuds potrebbe avvenire in un’occasione ideale come la commercializzazione dei Pixel Buds 2 Pro, dunque potenzialmente in contemporanea con la presentazione di Pixel 9. Ciò si traduce in poche settimane di attesa, visto che lo smartphone di Google sarà lanciato sul mercato a fine agosto. Sarà comunque interessante capire se questa funzione sarà disponibile solo per il prodotto appena citato o anche su altri auricolari e cuffie già in commercio.