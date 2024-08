Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta non soltanto al miglioramento delle varie applicazioni dell’azienda, attraverso l’introduzione di nuove funzioni e la risoluzione dei bug riscontrati ma anche con modifiche più o meno rilevanti degli elementi che compongono la loro interfaccia, così da garantire un look moderno e coerente.

Dal punto di vista del design, da anni il team del colosso di Mountain View ha deciso di puntare su Material You, stile che con il passare del tempo è stato protagonista di una lenta ma continua evoluzione, che ha quindi coinvolto le varie applicazioni di Google.

Nelle scorse ore il popolare leaker Dylan Roussel ha condiviso su X una serie di immagini relative alle novità Material 3 in arrivo nelle app di Google e tra di esse ve ne sono due che ci mostrano la “Short Navigation Bar“, caratterizzata da un design simile a quello attuale ma con meno margini sia sopra che sotto (in alcune app non vengono nemmeno inserite le etichette, così da renderla ancora più compatta).

A dire di Roussel, la seguente configurazione offre un risultato migliore sugli schermi di dimensioni medie:

Ma vi sono anche altre novità Material 3 in arrivo, come ad esempio nuovi effetti animati:

Spatial motion tokens are for animations that may change shapes or bounds. Effects are the other ones.

For example,

Expand/Collapse animation -> Spatial

Color animation -> Effect

Both of these categories will have 3 durations: Default, Slow, Fast. pic.twitter.com/bhxuUBNTl9

— Dylan Roussel (@evowizz) August 4, 2024