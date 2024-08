Il widget Ricerca di Google è ormai presente da tantissimi anni sugli smartphone con sistema operativo Android, permettendo agli utenti di effettuare ricerche rapide e immediate, senza necessariamente aprire app o browser di sistema, aggiungendola alla schermata iniziale dello smartphone. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il widget ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta con sé diverse novità per la personalizzazione, lasciandosi al contempo qualcosa indietro: scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Widget Ricerca di Google: le principali novità

Fino ad oggi, era necessario posizionare dapprima il widget Ricerca all’interno della propria schermata, per poi accedere alle impostazioni di personalizzazione dall’app di Google. Da qui era possibile cambiare diversi aspetti del widget Ricerca, tra cui:

Il logo della barra di ricerca, con la possibilità di scegliere tra “Google” e la lettera G in versione multicolore per la parte sinistra

della barra di ricerca, con la possibilità di scegliere tra “Google” e la lettera G in versione multicolore per la parte sinistra La forma della barra di ricerca, potendo selezionare un rettangolo con bordi netti o maggiormente arrotondati sulla base delle preferenze dell’utente

della barra di ricerca, potendo selezionare un rettangolo con bordi netti o maggiormente arrotondati sulla base delle preferenze dell’utente Il colore della barra di ricerca, con la possibilità di scegliere il livello di saturazione e la tonalità cromatica

Ad oggi, invece, la voce “Personalizza il widget Ricerca” nelle impostazioni presenta inaspettatamente molte meno opzioni rispetto a prima. Nel caso ad esempio del colore della barra di ricerca, è adesso possibile scegliere solo tra tonalità cromatiche predefinite, con opzioni decisamente limitate rispetto a quanto visto in passato: sono infatti disponibili esclusivamente gli sfondi Light, Dark, e ovviamente lo sfondo default di sistema.

Una delle principali novità è invece rappresentata dall’introduzione del Colore Dinamico, oltre allo slider per selezionare il livello desiderato di trasparenza. Le icone di Google Lens, del microfono e della lettera G mantengono poi il classico design a quattro colori di Google, presumibilmente per la volontà di un maggior controllo sul brand da parte della compagnia.

Attualmente il nuovo design del widget Ricerca di Google è visibile esclusivamente su Google Pixel e smartphone Samsung Galaxy con la versione beta 15.30.x dell’app di Google: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Google per la distribuzione su larga scala, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.