Nelle scorse ore Ford ha annunciato di avere dato il via alle consegne sia ai clienti che ai concessionari di Ford Explorer (2025), il primo veicolo di questo popolare brand che può contare sulla nuova esperienza di infotainment basata su Android Automotive.

Ci stiamo riferendo a quella che è stata presentata all’inizio di quest’anno come la “Ford Digital Experience“, ossia un sistema di infotainment totalmente rinnovato e basato sulla piattaforma di Google, frutto di una partneship tra queste due aziende che va avanti da tre anni.

Ford Explorer (2025) punta su Android Automotive

La Ford Digital Experience ha già fatto il suo esordio ufficiale sul mercato a bordo della Lincoln Nautilus (2024) ma la Ford Explorer è il primo modello della “casa madre” a vantare il nuovo software.

Explorer è il primo veicolo Ford a includere la nuova Ford Digital Experience, che consente ai clienti di accedere alla propria vita digitale all’interno dell’auto. È progettato per consentire una maggiore connessione e personalizzazione per i nostri clienti tramite profili, contenuti e app, contribuendo a rendere il tempo trascorso al volante più piacevole, anche quando si è parcheggiati.

Il produttore automobilistico precisa che l’ampio display touch da 13,2 pollici rende più semplice l’integrazione e l’interazione con servizi molto apprezzati dagli utenti, come ad esempio Google Maps, aggiungendo che il sistema è stato ideato per dare priorità all’uso della voce, ciò grazie a Google Assistant, che funge da assistente vocale predefinito (ma come alternativa per i controlli interni è disponibile anche Alexa).

Con la voce gli utenti potranno impostare la temperatura, ricercare informazioni, trovare e impostare una destinazione, effettuare chiamate, inviare messaggi di testo, organizzare una riunione e controllare i dispositivi domestici connessi.

Tra le altre funzionalità offerte dalla piattaforma Ford Digital Experience vi sono il supporto alle principali app per lo streaming di video e contenuti multimediali, la possibilità di giocare anche con un controller Bluetooth e il supporto alla connettività 5G.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.