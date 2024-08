Samsung Keyboard rappresenta senz’ombra di dubbio una delle app più complete messe a disposizione all’interno del sistema operativo per smartphone Samsung. Tra i maggiori pregi troviamo sicuramente il supporto alle terze parti, che introducono così nuove funzionalità e caratteristiche interessanti per gli utenti. Purtroppo arrivano brutte notizie a tal proposito, data la rimozione della maggior parte delle sue estensioni attuali: scopriamole insieme.

Samsung Keyboard: ecco le estensioni rimosse

Entrando maggiormente nello specifico, Samsung ha rimosso di recente le estensioni per Grammarly, Spotify e YouTube, senza riportare nessun avviso ufficiale e specifico a riguardo. Partendo da Grammarly, si tratta di un’estensione che consente di rilevare automaticamente gli errori grammaticali, fornendo dei suggerimenti per i propri contenuti testuali.

Nel caso dell’estensione di Spotify, invece, essa consente di cercare direttamente il titolo di una canzone sulla celebre piattaforma di streaming musicale, permettendo di condividere con qualcuno una canzone presente all’interno del catalogo di Spotify direttamente dalla Samsung Keyboard, senza necessariamente aprire l’app dedicata ed evitando numerosi passaggi, risparmiando così un bel po’ di tempo.

Terminiamo infine con l’estensione di YouTube, che offre grossomodo le stesse funzionalità viste poco sopra per Spotify, permettendo di cercare video direttamente dalla Samsung Keyboard, e condividerli successivamente con i nostri interlocutori. La motivazione della rimozione di queste estensioni potrebbe risiedere verosimilmente nelle restrizioni per i bambini: le estensioni infatti permetterebbero loro di aggirare il parental control, accedendo così a contenuti inappropriati e inadatti alla loro età.

Fino ad oggi tali estensioni si sono rivelate molto utili, portando Samsung Keyboard ad essere una tra le app per tastiera maggiormente utilizzate su sistema operativo Android e preferite dagli utenti di tutto il mondo. Non sappiamo dunque se tali estensioni verranno ipoteticamente aggiunte di nuovo in futuro, andando a risolvere gli eventuali problemi esistenti.

Rimaniamo a questo punto in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte della compagnia coreana, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.