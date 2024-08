Di tutti gli smartphone pieghevoli, Samsung Galaxy Z Fold6 ha la migliore fotocamera secondo il noto portale DxOMark e supera persino Google Pixel Fold in quanto a zoom.

Il comparto fotografico di Samsung Galaxy Z Fold6 si piazza al 1° posto tra i dispositivi pieghevoli e al 45° posto nella classifica globale con 133 punti, eguagliando dispositivi come iPhone 14, iPhone 14 Plus, Pixel 7a, Galaxy S24 e S24+ e Galaxy S23 e S23+.

DxOMark elogia lo zoom di Samsung Galaxy Z Fold6

Più nel dettaglio Galaxy Z Fold6 ottiene 135 punti per quanto riguarda lo zoom, superando agilmente i 117 punti ottenuti dal Google Pixel Fold, nonostante Galaxy Z Fold6 sia dotato di un teleobiettivo da 10 MP, mentre quello di Pixel Fold è da 10,8 MP.

DxOMark elogia la gamma dinamica e l’esposizione, il basso rumore in ambienti luminosi, la stima della profondità nelle foto bokeh, l’efficace stabilizzazione video, i colori nelle registrazioni video, i discreti dettagli del teleobiettivo negli scatti a lungo raggio e i buoni dettagli video nella maggior parte delle condizioni.

Tra i punti deboli sono emersi errori di messa a fuoco automatica e rumore di luminanza e cromatico in condizioni di scarsa illuminazione, occasionali imprecisioni nella resa dei colori, rumore di luminanza negli scatti ultra-grandangolari, scatti notturni sottoesposti quando non si utilizza il flash, messa a fuoco automatica e rimessa a fuoco instabili in modalità video.

Se vi interessa approfondire la questione trovate tutti i dettagli dei test sul sito DxOMark, mentre a seguire trovate la recensione di Samsung Galaxy Z Fold6.