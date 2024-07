Molti smartphone Xiaomi hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, tuttavia alcuni dispositivi del colosso cinese mostrano annunci pubblicitari nell’interfaccia utente.

L’azienda offre la possibilità di disattivare gli annunci sugli smartphone Xiaomi, ma ciò richiede più passaggi. Una recente fuga di notizie ha suggerito che la società stava lavorando su un singolo interruttore per disattivare gli annunci di sistema, ma ora è arrivata la smentita ufficiale.

Per disattivare gli annunci gli utenti attualmente devono disattivare l’app MSA che è ben nascosta nelle impostazioni, ma questo non disattiva gli annunci pubblicitari nelle app di sistema (ad esempio File Manager, Musica, Download), quindi è necessario aprire il menu delle impostazioni in ogni app per disattivarli.

Xiaomi non intente aggiungere un pulsante per disattivare gli annunci pubblicitari

Un pulsante ben in vista sarebbe stato sicuramente più comodo, ma anche controproducente per Xiaomi che perderebbe profitti dalla pubblicità. Se non altro l’azienda afferma che ridurrà il numero di app preinstallate sul dispositivo.

La società ha affermato che gli utenti dovrebbero vedere queste novità molto presto negli smartphone di punta, tuttavia aggiunge che al momento “non sta pianificando di aggiungere un interruttore che realisticamente solo una piccola quantità di utenti scoprirebbe e utilizzerebbe”.