Ci eravamo lasciati recentemente con l’apertura degli ordini riservata al mercato cinese per HONOR X60i, ma nel corso della giornata di oggi la compagnia cinese ha finalmente gettato luce sulle specifiche tecniche di questo nuovo modello: scopriamole insieme nel dettaglio.

HONOR X60i: display OLED, intelligenza artificiale e tanto altro

Iniziamo prima di tutto dallo schermo, dove troveremo un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD (2412 x 1080 pixel, ad esser precisi) e un picco di luminosità pari a 2000 nit, garantendo così una visione ottimale anche in condizioni di estrema luce. Confermata in questo caso la certificazione IP64 che assicura protezione rispettivamente contro acqua e polvere. Il display supporta inoltre la protezione visiva per la salute degli occhi, grazie alla certificazione anti-drimming e alla modalità E-book. Confermato anche il sensore per le impronti digitali a schermo, oltre che il supporto alla connettività Bluetooth 5,1 e Wi-Fi 5.

Passiamo poi al processore, dove troviamo un chip Dimensity 6080, con un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna per la sua configurazione più performante. È presente anche anche il supporto alla RAM virtuale, in questo caso con un limite massimo di 8 GB. Lo smartphone è equipaggiato da una batteria da 5000 mAh di capacità, che presenta la funzionalità di ricarica rapida a 35W di potenza. HONOR X60i monterà al suo interno il sistema operativo HONOR Magic OS 8,0, basato su Android 14.

Il comparto fotocamere ospite invece un sensore principale posteriore da 50 megapixel, con funzionalità di ripresa video alla risoluzione Full-HD e zoom digitale 10X, accompagnato da un sensore anteriore da 8 megapixel, anche in questo caso con funzionalità di registrazione video a 180p. La fotocamera supporta inoltre alcune funzionalità d’intelligenza artificiale come AI Eraser, in grado di rimuovere selettivamente alcuni oggetti dagli scatti.

Lo smartphone dispone inoltre di un sensore di prossimità elaborato dall’intelligenza artificiale, capace di riconoscere quando viene sollevato nel corso delle chiamate: in questo caso il display si spegne automaticamente, per prevenire eventuali tocchi accidentali, oltre a preservare l’autonomia della batteria.

Vi ricordiamo infine che HONOR X60i sarà disponibile in Cina attraverso sito ufficiale della compagnia e dai rivenditori autorizzati a partire dal prossimo 2 agosto.