Nel corso delle ultime settimane abbiamo assistito al rilascio (per vie traverse) delle specifiche tecniche di HONOR H60i, che è stato tra l’altro avvistato all’interno della certificazione TENAA. In occasione della giornata di oggi, HONOR ha ufficialmente aperto i preordini per il nuovo modello di smartphone, con la data d’uscita fissata per il prossimo 26 luglio: scopriamo insieme questo nuovo modello.

Honor X60i: colorazioni e specifiche tecniche

Nonostante ad oggi la compagnia non abbia annunciato il prezzo dei rispettivi tagli sul sito ufficiale, sono state rivelate le diverse colorazioni che saranno presenti. Il nuovo modello di smartphone sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Phantom Black, Coral Purple, Moon White e infine Cloud Blue, così da adattarsi perfettamente alle preferenze di tutti gli utenti.

Il design di HONOR X60i si ispira fortemente alle linee di Apple per i suoi recenti modelli di iPhone, con bordi leggermente incurvati e il notch per la fotocamera presente in corrispondenza della parte centrale superiore. I leak precedenti suggerivano nello specifico uno spessore pari a 7,18 millimetri, risultando così più sottile di iPhone 15, che presenta invece uno spessore di 7,8 millimetri.

La batteria presenterà 5000 mAh di capacità, con una potenza di 35W per la ricarica. HONOR X60i monterà al suo interno il chipset MediaTek Dimensity 6080, e arriverà presumibilmente in tre rispettive configurazioni, che vi riportiamo di seguito:

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

Passiamo poi allo schermo, con un display IPS da 6,7 pollici di diagonale e risoluzione Full HD. Quanto al comparto fotografico, saranno invece presenti un sensore da 50 megapixel (e uno aggiuntivo da 2 megapixel) per la fotocamera posteriore e un sensore da 8 megapixel per la fotocamera anteriore. Le indiscrezioni più recenti suggerirebbero un prezzo di partenza pari di circa 235 dollari, che dovrà necessariamente essere confermato (o smentito) dalla compagnia stessa.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori conferme da parte di HONOR, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi giorni.