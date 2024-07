Inizia ad allargarsi la disponibilità del nuovo widget Raccolte del Google Play Store, che sta raggiungendo sempre più utenti: il rollout sembra ancora riguardare solo gli Stati Uniti, ma in futuro dovrebbe farsi vedere a livello globale. Oggi possiamo dare un’occhiata più da vicino alla nuova sezione, in attesa di accoglierla da noi.

Il widget e la funzione Raccolte del Google Play Store si allargano, ma non abbastanza

Protagonista di alcune anticipazioni nel corso dei mesi, in queste settimane ha iniziato a farsi vedere concretamente il nuovo widget Raccolte del Google Play Store: totalmente rinnovato e in parte “ispirato” al caro vecchio Google Now, offre un feed con consigli sui contenuti disponibili all’interno del negozio virtuale; spazia tra 7 diverse categorie nelle quali suddivide i contenuti e permette agli utenti di riprendere facilmente attività interrotte, oltre che di scoprire nuove app e contenuti.

Il Play Store propone due widget con diverse opzioni di layout, e come si presentano dipende dalla dimensione scelta: si va da una semplice barra fino ad arrivare a occupare l’intera schermata o quasi, con tanti contenuti suddivisi nelle già citate categorie (Watch, Game, Read, Listen, Food, Shop e Social). Toccando si apre una pagina a schermo intero con una serie di caroselli e varie applicazioni, e in fondo compare App library, una sorta di “launcher” alternativo per le applicazioni: in quest’ultima sezione sono presenti cartelle con le app più utilizzate, quelle recentemente aggiunte e varie categorie.

Il widget non solo permette di aprire determinate app, ma offre anche scorciatoie per alcune delle funzionalità più utili delle stesse: giusto per fare qualche esempio, se si utilizza YouTube Music vengono proposti comandi per continuare ad ascoltare, per consultare i podcast, per avviare mix personalizzati e per ascoltare musica in linea coi nostri gusti; nella sezione Watch si possono vedere contenuti suddivisi per genere, mentre YouTube offre scorciatoie per le iscrizioni e i trailer.

Questa è attualmente la lista delle app supportate all’interno delle Raccolte del Google Play Store, suddivise nelle varie categorie:

Watch : ABC, Amazon Freevee, BET NOW, BET+, Boomerang, Brown Sugar, Cartoon Network, Cooking Channel, Crackle, Crunchyroll, CW Network, Discovery+, Disney NOW, Disney+, Food Network, Fox Nation, Fox News, Globoplay, Haystack Network, Hulu, KOCOWA, Max, MGM+, Movies Anywhere, MUBI, NBC, Paramount+, Peacock, Philo, Plex, Pluto TV, Prime Video, Red Bull TV, Sling TV, Starz, Travel Channel, Tube TV, VH1, Viki, Watch TBS, Watch TNT, XUMO, ZEE5

: ABC, Amazon Freevee, BET NOW, BET+, Boomerang, Brown Sugar, Cartoon Network, Cooking Channel, Crackle, Crunchyroll, CW Network, Discovery+, Disney NOW, Disney+, Food Network, Fox Nation, Fox News, Globoplay, Haystack Network, Hulu, KOCOWA, Max, MGM+, Movies Anywhere, MUBI, NBC, Paramount+, Peacock, Philo, Plex, Pluto TV, Prime Video, Red Bull TV, Sling TV, Starz, Travel Channel, Tube TV, VH1, Viki, Watch TBS, Watch TNT, XUMO, ZEE5 Game : Play Store, YouTube

: Play Store, YouTube Read : AlphaNovel, Audible, Blinkist, GoodFM, Kobo Books, Play Books, Wattpad

: AlphaNovel, Audible, Blinkist, GoodFM, Kobo Books, Play Books, Wattpad Listen : Audible, GoodFM, iHeart, Kobo Books, Play Books, Spotify, YouTube Music

: Audible, GoodFM, iHeart, Kobo Books, Play Books, Spotify, YouTube Music Food : Chick-fil-A, Dunkin’, Maps, Play Store, Uber Eats, YouTube

: Chick-fil-A, Dunkin’, Maps, Play Store, Uber Eats, YouTube Shop : Adidas, AliExpress, ASOS, Best Buy, FARFETCH, Home Depot, Play Store, Sam’s Club, Shop, Walmart, Wish

: Adidas, AliExpress, ASOS, Best Buy, FARFETCH, Home Depot, Play Store, Sam’s Club, Shop, Walmart, Wish Social: Nextdoor, Pinterest, Play Store, Reddit, Tumblr

La maggior parte della lista qui sopra include app e servizi che vanno per la maggiore negli Stati Uniti (e non solo, in alcuni casi), ma siamo sicuri che con il passare delle settimane e dei mesi l’elenco si amplierà in previsione di un debutto a livello globale.

Vi piacciono i nuovi widget Raccolte e le nuove sezioni dedicate del Google Play Store? Per ora non abbiamo informazioni sul lancio europeo, ma siamo certi che torneremo sull’argomento.