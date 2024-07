Finalmente nella giornata di oggi Huawei ha annunciato l’imminente lancio del suo nuovo smartphone pieghevole, Huawei Nova Flip. Nonostante la compagnia non abbia ancora annunciato ufficialmente le specifiche tecniche del nuovo modello, il celebre informatore Digital Chat Station le avrebbe ottenute in anticipo, gettando così luce su alcune novità: scopriamole insieme nel dettaglio.

Huawei Nova Flip: ecco le specifiche tecniche

Partiamo prima di tutto dal processore, dal momento che le indiscrezioni suggerirebbero un chip Kirin 5G, nonostante attualmente non si conosca il modello nello specifico. Netto salto in avanti per la ricarica, con una potenza di 66W di gran lunga superiore ai 25W del concorrente Samsung Galaxy Z Flip6: non si conoscono invece ulteriori informazioni in merito all’eventuale ricarica wireless. Leggero passo indietro invece per la batteria con una capacità di 4.000 mAh, leggermente inferiore rispetto ai 4.250 mAh visti nei mesi scorsi su Huawei Pocket 2.

Secondo Digital Chat Station lo smartphone presenterà un display interno da 6,9 pollici, e un display esterno da 2,1 pollici, com’è ben visibile dai render ufficiali. Nessun dettaglio al momento per la risoluzione e la frequenza d’aggiornamento, ma dobbiamo in questo caso aspettarci specifiche in linea con un pieghevole di fascia media. Sarebbe confermato anche il supporto al riconoscimento facciale, oltre al sensore per impronte digitali per lo sblocco del dispositivo.

Passiamo poi alla fotocamera, dove troviamo due sensori principali da 50 megapixel, con un sensore secondario presumibilmente utilizzato per gli scatti con campo visivo più largo, oltre a un sensore anteriore da 32 megapixel.

Non conosciamo ancora un listino prezzi ufficiale, nonostante il costo si aggirerà indicativamente sui 690 dollari, risultando uno tra gli smartphone pieghevoli più economici in assoluto, soprattutto se confrontato con i 1279 euro del recentissimo Galaxy Z Flip6. Il nuovo Huawei Nova Flip uscirà con il sistema operativo Harmony OS 4,2, che presenterà diverse funzionalità d’intelligenza artificiale.

Nonostante le nuove foto pubblicate dalla compagnia mettano in mostra la versione con colorazione Verde, il pieghevole sarà altresì disponibile nelle varianti Bianco, Nero e Rosa.

Si tratta per la maggior parte di indiscrezioni, che dovranno necessariamente essere confermate (o smentite) da Huawei. Aspettiamo a questo punto ulteriori aggiornamenti in merito da parte della compagnia, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni. Ricordiamo infine che il lancio di Huawei Nova Flip è previsto in uscita per il prossimo 6 agosto sul mercato cinese.