Che si tratti di un Google Pixel di fascia media o top di gamma, l’app della fotocamera di Google, Google Cam (chiamata anche Fotocamera Pixel), riesce sempre a tirare fuori il meglio dal comparto fotocamere, grazie soprattutto all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e di particolari algoritmi a livello software che permettono di migliorare significativamente la qualità finale dello scatto, risultando di gran lunga più valida ed efficace della maggior parte delle corrispettive app di sistema, presenti negli smartphone realizzati da altre compagnie.

In giro per il web sono presenti numerose versioni modificate della Fotocamera Pixel, compatibili con smartphone con sistema operativo Android, tra cui in particolare GCam. Nel corso delle ultime ore la mod GCam ha ricevuto un importante aggiornamento, arrivando così alla versione 9.2.113: scopriamo insieme le novità introdotte nel dettaglio.

GCam 9.2.113: i cambiamenti introdotti con la nuova mod

Uno dei miglioramenti principali di questo nuovo aggiornamento alla mod consiste nel portare un’interfaccia d’uso molto più intuitiva che in passato, risultando così di facile utilizzo anche per gli utenti meno smaliziati. Segnaliamo in particolare l’aggiunta del bottone “Resetta tutto“, che consente di ritornare immediatamente alle impostazioni predefinite con un semplice tocco.

Miglioramento nell’esperienza anche con l’utilizzo di una singola mano, grazie al bottone delle impostazioni che viene ora posizionato in corrispondenza della parte inferiore sinistra dello schermo, risultando molto più raggiungibile con il pollice che in precedenza.

Per quanto riguarda invece le opzioni avanzate, GCam dà ora la possibilità di attivare o disattivare l’Ultra HDR e l’impostazione che restituisce colori più ricchi nelle foto. Nello specifico, la funzionalità Ultra HDR consente di avere scatti molto più luminosi e con maggior contrasto che in passato, preservando al tempo stesso i più piccoli dettagli della foto.

Ultimo ma non di certo per importanza l’aggiornamento dell’autoscatto con il palmo della mano: in passato infatti la funzione era attiva esclusivamente con il timer da 3 o 10 secondi, mentre d’ora in poi potrà essere attivata in qualsiasi momento, senza necessariamente impostare un timer.

Per chi fosse interessato a testare le funzionalità sopracitate sul proprio smartphone, è possibile scaricare l’APK della mod GCam, che richiede come requisito minimo il sistema operativo Android 11 o superiori.