Alla ricerca di un nuovo smartphone Android dal prezzo contenuto e dalle specifiche moderne? Potreste dare uno sguardo alla proposta Amazon per POCO X6 5G, che riguarda in particolare la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Vediamo come approfittarne subito.

Ottimo prezzo per POCO X6 5G in offerta su Amazon in versione 8-256 GB

POCO X6 5G è uno smartphone presentato all’inizio dell’anno insieme al fratello POCO X6 Pro: rispetto a quest’ultimo “perde” qualcosa a livello di specifiche, ma a guadagnarci è il prezzo di vendita, più basso di almeno 50 euro a livello di listino.

Lo smartphone mette a disposizione un display Flow AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione 1.5K con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato, e il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (nella versione in offerta). Lato foto, offre in tutto quattro sensori: a bordo spicca una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP (con OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 16 MP integrata tramite foro nello schermo.

Piuttosto completa la connettività, grazie a 5G dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, blaster a infrarossi, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è uno dei suoi punti di forza, vista la presenza di 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 67 W (qui per le specifiche tecniche complete). Lo smartphone è uscito con MIUI 14 for POCO e Android 13, ma ha ricevuto l’aggiornamento con HyperOS e Android 14 da qualche mese.

POCO X6 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di 299,90 euro (8-256 GB), 329,90 euro (12-256 GB) e 369,90 euro (12-512 GB), ma potete trovare la prima versione a un prezzo scontato su Amazon. Il dispositivo è acquistabile in offerta sul sito a 259,90 euro nella colorazione bianca, allo stesso prezzo del recente Amazon Prime Day; la consegna avviene in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile. Se siete interessati, potete seguire il link qui in basso per dare un’occhiata o procedere con l’acquisto.