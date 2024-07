Negli ultimi giorni (e il rilascio proseguirà nelle prossime settimane a livello globale) Amazon ha implementato diverse novità per Prime Video con l’obiettivo di restituire chiarezza e semplicità allo streaming.

Prime Video si aggiorna: 4 novità in arrivo

Con questi aggiornamenti Amazon vuole permettere agli utenti Prime Video di dedicare più tempo alla visione e meno alla navigazione. Per farlo c’è il coinvolgimento dell’intelligenza artificiale generativa che offre consigli su misura, la possibilità di trovare rapidamente film e serie tv disponibili e avere una gestione del proprio abbonamento più rapida e semplice.

1-Una nuova barra di navigazione

La prima novità è riscontrabile già all’avvio di Prime Video con l’introduzione di una nuova barra di navigazione. Al suo interno sono presenti collegamenti quali Casa, Film Serie TV, Sport e Live TV insieme ai vari abbonamenti e servizi aggiuntivi sottoscritti (come Paramount+) così da rendere la navigazione più rapida. All’interno della barra di navigazione è presente anche il collegamento Prime che permette di consultare i contenuti (film, serie TV, sport, eventi live, eccetera) disponibili per tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento Prime. Subito sotto l’Hero Rotator mostrerà i contenuti disponibili alla visione, al noleggio e all’acquisto con una serie di promozioni dedicate. Da qui è possibile inoltre iscriversi o acquistare i contenuti così da velocizzare le operazioni.

2-La gestione degli abbonamenti

Nella sezione Abbonamenti è possibile non solo gestire quelli già sottoscritti, ma anche scoprire tutte le opzioni disponibili e iscriversi a quelle di proprio gradimento. Nuovi abbonamenti (ma anche pacchetti scontati da servizi di terze parti) vengono suggeriti in base alle preferenze, alla cronologia di visualizzazione e ai noleggi e agli acquisti già effettuati.

3-Consigli personalizzati migliorati

Uno dei grandi problemi delle piattaforme di streaming è dato dall’elevata offerta di contenuti per cui si trascorre più tempo a cercare cosa guardare che a guardare davvero qualcosa. In questo senso Amazon introduce in Prime Video l’intelligenza artificiale generativa che migliorerà le funzionalità di personalizzazione consentendo di trovare contenuti più pertinenti con i propri gusti. Questo avverrà con l’introduzione della raccolta “Made for You” disponibile all’interno di ogni categoria di contenuto così da trovare titoli coerenti con i propri interessi. Inoltre tramite i Large Language Models (LLM) Prime Video semplificherà le sinossi dei film e dei programmi TV così da rendere le descrizioni più chiare senza dover leggere tanto per capirne il contenuto.

4-Un’esperienza di streaming fluida e divertente

Su Prime Video sono state introdotte diversi miglioramenti, tra cui nuove animazioni, transizioni di pagina ed effetti zoom, tali da rendere la navigazione più fluida e divertente. Per esempio quando si utilizza Prime Video sulla smart TV i contenuti video verranno riprodotti sull’Hero Rotator mentre si sta decidendo cosa guardare così da migliorare il coinvolgimento. Similmente la riproduzione delle stazioni consigliate e degli eventi Live TV partiranno automaticamente e proseguiranno la riproduzione anche nel passaggio alla riproduzione a schermo interno (e viceversa).