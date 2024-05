Google ha appena lanciato il medio di gamma Pixel 8a e tenuto un evento, il Google I/O 2024, ricco di annunci legati soprattutto — ma non solo — al mondo dell’AI, tuttavia non ci sono novità software che tengano: l’attenzione è già tutta rivolta alla serie flagship Google Pixel 9, che quest’oggi torna a far parlare di sè per un leak che mette insieme le colorazioni di tutti i modelli ed i coloratissimi sfondi della serie dedicata “Swirling petals”, già disponibili al download per tutti.

Google Pixel 9: ecco le colorazioni di tutti i modelli

Il leak odierno chiama in causa ben quattro nuovi smartphone della serie Pixel: accanto a Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL, troviamo infatti anche il secondo pieghevole Made by Google, che secondo recenti indiscrezioni potrebbe essere “adottato” dalla serie Pixel 9 e arrivare sul mercato con il nome Pixel 9 Pro Fold.

Ebbene, adesso una fonte interna a Big G ha condiviso in anteprima gli sfondi esclusivi dei prossimi flagship di Mountain View; dal momento che gli sfondi vengono abbinati alle colorazioni degli smartphone, i nomi in codice di queste ultime ci svelano in quali e quante varianti cromatiche ogni modello dovrebbe essere proposto (il condizionale è d’obbligo):

Google Pixel 9 : Jade, Obsidian, Peony, Porcelain.

: Jade, Obsidian, Peony, Porcelain. Google Pixel 9 Pro e 9 Pro XL : Hazel, Obsidian, Porcelain, Rose.

: Hazel, Obsidian, Porcelain, Rose. Google Pixel 9 Pro Fold: Obsidian, Porcelain (oppure “gold”).

Gli sfondi dei Pixel 9 disponibili per tutti

A differenza di quanto fatto negli anni scorsi, gli sfondi dei Pixel 9 non vengono attribuiti ad alcun artista, dunque dovrebbero essere stati “fatti in casa” da Google. La galleria di sfondi è intitolata “Swirling petals” e Google stessa li descrive come una vivace esposizione di astratti motivi floreali.

Date un’occhiata alle seguenti immagini e fateci sapere se la descrizione di Google vi sembra accurata. Gli sfondi dei Pixel 9 vi sono piaciuti e vorreste impostarli subito sul vostro dispositivo? Nessun problema, potete scaricarli alla massima risoluzione a questo link.

