Da quanto tempo il settore degli smartphone non conosce qualche significativa novità? Forse l’ultima in ordine cronologico è stata quella introdotta dagli smartphone pieghevoli con tante soluzioni da esplorare grazie a questo nuovo design. Ora TM Roh, il presidente dell’unità mobile Experience (MX) di Samsung ha dichiarato che il colosso sudcoreano sta lavorando a device radicalmente diversi da come siamo abituati a vederli.

Come saranno questi smartphone Samsung

Nell’intervista rilasciata a Financial Review TM Roh non ha rilasciato tantissimi dettagli (complice il fatto che molto probabilmente questi device sono ancora in fase di sviluppo) ma ha anticipato – ed era immaginabile – che a determinare questa rivoluzione sarà l’intelligenza artificiale. Ma non come la vediamo ora e come è già integrata nella serie Galaxy S24, ma qualcosa di completamente diverso.

Roh ha poi aggiunto come il software di questi nuovi smartphone potrebbe essere già stato distribuito tramite alcune funzionalità Galaxy AI. Come quella Live Translate disponibile sui Galaxy S24. Si tratta sostanzialmente di una funzione mediante la quale due persone che parlano lingue diverse possono avere una conversazione telefonica in tempo reale. L’unico altro riferimento rilasciato dal presidente dell’unità mobile Experience (MX) di Samsung è che i prossimi smartphone saranno più “mobile”.

Tra le funzionalità basate sull’AI che gli attuali device Samsung top di gamma includono c’è anche quella della traduzione su Flex Window. Si tratta della funzionalità per cui, anche da piegato, lo schermo dello smartphone flip può consentire l’accesso ad app e widget senza aprire il dispositivo. Con l’intelligenza artificiale il doppio schermo del Galaxy Z Flip6 permette a due persone poste una di fronte all’altra di sostenere una conversazione che entrambi comprendono pienamente.

C’è poi da esplorare tutti i possibili utilizzi della S Pen con l’AI sul Galaxy S24 Ultra e sul Galaxy Z Fold6 così da trasformare un appunto in un disegno o un progetto dettagliato.

Attualmente Samsung sta portando l’intelligenza artificiale nei vari device presenti sul mercato o di prossima produzione. Non solo smartphone ma anche, per esempio, il nuovo Galaxy Ring, il Galaxy Watch7, il Galaxy Watch Ultra o i Galaxy Buds 3. Per gli smartphone radicalmente diversi, insomma, dovremo attendere ancora.